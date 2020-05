El padre Víctor Acha consideró que Mario Bernabey, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, cayó en una “actitud provocativa” al alentar romper el aislamiento decretado a nivel nacional en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Los dichos de Bernabey, extraídos del sermón que ofreció el domingo pasado en la Misa de la Ascensión del Señor, generaron una fuerte polémica que llegó a los medios nacionales.

Consultado por La Jornada y VillaNos Radio, Acha reflexionó sobre esta situación, y marcó claras diferencias.

“Por un lado, él señala que si hay evangelización no debe haber ideología y más adelante hace alusiones al comunismo, a la unidad básica y demás. Él también está haciendo afirmaciones de corte ideológico ante estas realidades que quiere comentar”, dijo el sacerdote que durante muchos años desempeñó su tarea pastoral en la Parroquia San José de Villa Carlos Paz. Y se refirió a la parte donde Bernabey habla del “comunismo”: “eso me suena a voces que se han estado oyendo en las últimas semanas en el país. Reflotar esto del comunismo es un desacierto. No hay comunismo en el mundo, lo que hay en China es una realidad muy particular y lo que hay en Cuba responde también a una realidad muy particular. Pero esto que el comunismo sea una amenaza es de muchas décadas atrás”.

En este sentido Acha planteó que, “el peligro que tenemos hoy no es el comunismo sino el capitalismo, este capitalismo salvaje y cruel que mereció que el Papa Francisco diga que este sistema mata. Este es el gran peligro y el gran problema que tiene la humanidad en este momento”.

En un tramo de la homilía, el párroco de la Iglesia del Carmen sostuvo que en la actualidad, y a partir de las medidas que tomó el gobierno nacional para contener la pandemia, “nos sentimos encerrados, encarcelados, se nos priva de las libertades y derechos, estamos sometidos a ideas políticas que no van con el reino de los cielos”.

“No es esta la realidad que estamos viviendo. No nos han encarcelado, no nos han encerrado, estamos defendiéndonos de un enemigo que está al acecho. Si hubiera libertad para moverse, toda la libertad de la que podamos disponer, las pruebas de lo que sucedería están en los países que no han promovido el aislamiento necesario”, afirmó, y citó como ejemplos a Brasil, Estados Unidos y Chile, con el desborde de su sistema sanitario.

“Hay miles y miles de muertos por esta pandemia. Acá se han tomado medidas para preservarnos, para defender la libertad de vivir y se nos pide este aislamiento necesario.

No son ideas políticas, son decisiones políticas que ha tomado un gobierno que, nos guste o no, es el que está conduciendo este proceso, como también son decisiones políticas las que toman los gobiernos que conducen otros países, con aciertos y desaciertos”, señaló.

Sobre este tema insistió con que, “ante la pandemia surgieron distintas maneras de encarar la situación en cada lugar y en nuestro país se tomó una, con la que nos estamos manejando”.

“Me parece que estas afirmaciones sobre pérdidas de libertad y derechos, de estar sometidos, del peligro del comunismo, son funcionales a ciertas voces y cierta prensa que, en realidad y aunque no lo digan abiertamente, están peleando contra un gobierno, contra una determinada opción política que es la que gobierna este país”, acotó.

En este sentido consideró que, “este no es el momento para la disputa ideológica o de opciones políticas, es el momento de cuidarnos todos”.

“Las voces más sensatas que se escuchan en nuestro país y otros lugares, son las que nos invitan a cuidarnos y a cuidar la vida antes que cualquier otra prioridad. La vida está antes que las facciones por las que podamos estar peleando”, expresó.

Luego, y parafraseando al Martín Fierro, sostuvo que, “si entre nosotros nos peleamos nos va a devorar el virus”.

“Tenemos que tener un poco de cuidado con las afirmaciones que hacemos para no ser funcionales a quienes intentan desestabilizar.

Nosotros, como Iglesia, no tenemos que poner una palabra que desestabilice, sino una palabra que contribuya a pensar lo que estamos viviendo y lo que vendrá después, para razonar, discutir y dialogar la mejor manera de caminar en este proceso”, subrayó.

Durante la homilía, Bernabey también hizo referencia a la postura asumida por otros sacerdotes.

“Hizo una afirmación que sacerdotes de esta zona están difundiendo cosas que parece que a él no le gustan. Y allí hay algo confuso porque habló de esto y habló de que la Iglesia no puede ser una unidad básica que esconde ideologías y es cómplice de proyectos que fracasaron.

No sé dónde hay una Iglesia unidad básica, y en todo caso, porqué unidad básica y no comité.

Al decir esta afirmación se está acusando a un sector de la población que tiene una determinada opción política”, expuso Acha, en obvia alusión al peronismo.

“Tampoco me parece momento para una afirmación de esta naturaleza. Pero lo que más me ha golpeado de sus afirmaciones es que ‘si hay que manifestar, salgamos’.

Alentar a salir, alentar a romper el aislamiento necesario es una actitud provocativa que no hace bien”, opinó.

Por último, aclaró que sus reflexiones no fueran expresadas con el ánimo de polemizar con Bernabey.

“Con la misma libertad que él hizo su homilía, yo respondo a los medios que me han entrevistado”, indicó.