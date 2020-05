Continúan las repercusiones por la polémica homilía que ofreció el domingo pasado el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Villa Carlos Paz, Mario Bernabey.

En este caso, el sacerdote ofreció una entrevista al programa ‘Le doy mi palabra’, que conduce Alfredo Leuco en Radio Mitre, donde ratificó sus dichos y redobló las críticas al gobierno. “Se nos priva de pensar distinto”, espetó.

El domingo pasado, en la Misa de la Ascensión del Señor, Bernabey se despachó con un sermón en el que cargó contra el aislamiento decretado en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus y ‘el comunismo’.

Sus dichos llamaron la atención de los medios nacionales y, en ese contexto, se dio el reportaje en el programa de Leuco.

“Esto está dentro de una celebración, donde la propuesta es celebrar la palabra, es poder iluminar las situaciones de la vida. Este fin de semana me llamaba a compartir esto que para los cristianos nos desafía, no miren el cielo, vayan y hagan; propongo esta reflexión. El reino de Dios no es una ideología. Fui citando los acontecimientos para invitar a mirar. La enseñanza de la doctrina social de la iglesia es dignificar al hombre, sin quedarse metido en una idea de un partido o de un sólo grupo”, señaló sobre la homilía. Y planteó: “El evangelio nos interpela a todos; primero la iglesia, y todos los que de alguna manera participamos en este suelo; el gobierno, los que les toca dirigir instituciones, da para pensarlo; porque nos sentimos de que se nos priva de pensar distinto. Necesitamos que la iglesia haga lo propio de la iglesia; anuncia cuando se dignifica al hombre y la denuncia cuando no lo hace. Vivimos un tiempo donde se nos han privado varios derechos; es bueno decirlo para poderlo transformar”.

Argumentó asimismo que el Papa Francisco “nos ha insistido en trabajar para combatir la corrupción, porque la corrupción mata”.

“Estaríamos yendo en contra si nos hacemos cómplices o nos silenciamos detrás de ideas personalistas, o quedarnos con la melancolía del pasado”, subrayó.

Bernabey ya había generado controversia el año pasado cuando había rechazado la posibilidad de declarar la ‘emergencia alimentaria’ en el país atribuyendo el reclamo a ‘intereses mezquinos’, en la previa de las elecciones presidenciales.

“La pobreza desde hace más de 20 años es del 30%, y ha aumentado 3 o 4 puntos más. Es decir que estamos hablando de la misma pobreza”, señaló en aquella oportunidad.