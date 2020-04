Producción VillaNos Radio

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia sigue funcionando durante el aislamiento social preventivo y obligatorio con guardias mínimas con el objetivo de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El departamento Punilla está cubierto por dos Unidades de Desarrollo Regional localizadas en Carlos Paz y Cosquín que están funcionando vinculadas a diversos organismos del estado vía telefónica y redes sociales.

“Las 22 delegaciones del interior de la provincia están activas con guardias mínimas telefónicas y en articulación con todas las unidades judiciales, los juzgados de niñez y de violencia, las comisarías de pueblos y comunas y con las áreas locales de niñez”, detalló a VillaNos Radio Luis Gerchunoff, director de Desarrollo Regional de la SENAF.

“Nuestro personal está en cuarentena y atendemos emergencias y urgencias con asistencia a través del teléfono. Cuando hay que intervenir, hay equipos y lo hacen. Hemos conformado grupos de Whats App para estar todos conectados y ante determinadas situaciones actuar de inmediato y lo estamos haciendo”, advirtió.

En ese sentido, las vías de comunicación con la secretaría son la línea directa 102 que es gratuita y está activa los 365 días las 24 horas. Es una línea de asesoramiento y denuncia a la que se puede comunicar cualquier persona: niños, niñas, adolescentes, familiares o conocidos (vecinos, referentes barriales, etc.). No es un equipo técnico ni una línea de intervención, si no que a partir de esta comunicación la denuncia se dirige al lugar que corresponde.

Además, se pusieron a disposición los siguientes teléfonos de guardia distribuidos por zonas del departamento Punilla. En la delegación de Carlos Paz, con un área de cobertura que va desde Cuesta Blanca hasta la comuna San Roque, son 0351 156663240 y 0351 152088844. En Cosquín Central (que cubre de Bialet Massé hasta La Falda) es 0351 153090422 y de Cosquín Norte (desde la Falda hasta Charbonier) es 03548 15406911.

Desde que fue decretado el aislamiento obligatorio, no fue incrementada la cantidad de demandas telefónicas. Al comienzo, el principal motivo de llamados era sobre cómo hacer efectivo el régimen comunicacional cuando hijos o hijas de padres separados estaban con uno de los progenitores.

“Una de las principales fuentes de demanda en el interior provincial son las escuelas. Al no haber actividad escolar por ahí puede venir la disminución, no es que las situaciones no estén sucediendo”, valoró a tono personal.

“Hemos tenido algunas intervenciones y en Carlos Paz adoptamos dos medidas excepcionales. También tuvimos en Punilla llamados por situaciones de violencia y abuso”, manifestó Gerchunoff y aclaró como es el procedimiento: “si la situación amerita que el niño no puede continuar en su centro de vida, porque pone en riesgo su integridad psicofísica, entonces procedemos a adoptar esa medida”.

“Aunque estemos en situación de cuarentena, los equipos técnicos siguen interviniendo y acuden al domicilio o al hospital o a donde haya que ir”, subrayó.

Antes de llegar a ese punto, se implementan medidas de protección de segundo nivel: fortalecimiento familiar, asistencia psicológica, intervención del Polo de la Mujer y el Centro de Varones. Debido al aislamiento se produjo “una merma muy grande en poder disponer de estas medidas. Funciona mucho la atención telefónica en esta etapa”, especificó el director.