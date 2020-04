El concejal Daniel Ribetti calificó en duros términos la decisión del municipio de denunciar penalmente iniciativas como VCP Cuarentena Solidaria. “Es lamentable y demencial”, dijo a VillaNos Radio.

Consideró que una crisis como la que ha desatado la pandemia de coronavirus “liderada por un gobernante con cierta capacidad y cierta visión, hubiera sido una oportunidad extraordinaria para que todos nos unamos tras una misma causa. Pero acá, en Villa Carlos Paz, el fantasma de (Esteban) Avilés que sigue operando y tomando decisiones hace que el gobierno le siga errando constantemente”.

“La decisión de denunciarnos e impedir que la comida llegue a las casas de quienes la necesitan va a traer un gran caos a la ciudad. El intendente anunció que están en condiciones de hacerse cargo pero lo que se ve en las calles es otra cosa.

Espero que estén a la altura de las circunstancias por el bien de los vecinos.

A mí no me importa esa especulación infantil del gobierno de medir todo en función de los réditos políticos. Son unos niñatos de la política, caprichosos, egoístas y mezquinos”, sostuvo en relación al oficialismo. Y arremetió: “La realidad se impone con una crudeza que no da lugar para verla desde ese lugar. Este trabajo que hemos hecho los ha irritado mucho, porque los ha dejado en evidencia, no solo que no tienen la capacidad de hacerlo, sino que tampoco tienen corazón.

Hablan de mezquindades políticas y si se miran al espejo tendrían que vomitar”.

Planteó que, “es tristísimo el lugar al que han llevado a nuestra ciudad” y reconoció que, “nunca me hubiese imaginado que tanto orgullo que sienten algunos funcionarios y concejales hablando de gestión comunitaria sea esto. Ojalá alguien los ilumine y les permita ver la gran posibilidad de sumar y no de restar, como lo vienen haciendo contantemente”.

Respecto a la experiencia VCP Cuarentena Solidaria rescató que, “en poco más de 24 horas, y ante la ausencia rotunda del municipio, con mucha gente desconocida logramos sincronizarnos y llevar adelante con eficiencia una logística de recursos, distribución y administración de datos. Es increíble que nosotros hayamos podido hacer eso tan poco tiempo y el municipio no lo haya podido hacer en los últimos 15 días”.

“La solidaridad ha sido el elemento distintivo, y esto nos demuestra que más allá de los prejuicios que se quieren instalar, la mano tendida y el corazón del carlospacense siempre está”, reflexionó.

Sueldos

El edil de Carlos Paz Despierta rechazó por insuficiente la propuesta del intendente de suspender el cobro del 50% de los sueldos desde abril.

“A la angustia también le suman decepción. No hay que suspender el cobro de un porcentaje de los sueldos porque eso significa que cuando todo esto pase vamos a cobrar todo retroactivo. Nosotros desde que asumimos venimos diciendo que tenemos que cobrar menos. Debemos dar un mensaje claro que no estamos ahí por la plata. Estamos ahí por la gente”, subrayó.

Foto de archivo.