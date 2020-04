El vicepresidente a cargo de la titularidad de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, Leonardo González, advirtió que se encuentran “altamente preocupados” por la situación derivada de la pandemia de coronavirus.

La cuarentena decretada a nivel nacional para frenar el avance de la enfermedad asestó un duro golpe al sector turístico, que a la fecha se encuentra totalmente paralizado.

“Nos preocupa no solo el factor económico, sino toda la situación en sí. Es un problema mundial, y no sabemos cuánto va a durar esta realidad”, dijo a VillaNos Radio.

Consideró que el colapso “es general y total” por lo que, aun en el caso que se levante la cuarentena, muchos establecimientos no estarían en condiciones de reabrir.

“La realidad es que nadie vendría. Está colapsada la situación económica de la gente”, remarcó.

Sobre la decisión del municipio de prorrogar el vencimiento de tasas y contribuciones, relativizó su impacto.

“Si hoy me dicen que me exceptúan de pagar todos los compromisos, así y todo sigo con el mismo miedo. Si bien hay reclamos a nivel local, está claro que el único que va a poder darle una solución a este tema es el gobierno nacional. Esto excede al municipio y la provincia.

No es porque le quiera quitar responsabilidad, pero de qué me sirve que el intendente me exceptúe de pagar una tasa si no estoy produciendo nada, y estoy gastando los ahorros que tengo.

Lo que necesitamos es que la ciencia detenga la expansión del virus y que volvamos a tener una vida normal. Si eso no sucede no hay medida económica que alcance y todos vamos a tener que hacer fila en un merendero o en un comedor popular para que nos alimenten.

No sé si soy demasiado tremendista pero esa es la realidad”, afirmó.

González señaló que los mayores esfuerzos están puestos en “contener a la gente allegada, pero hay empresarios que tienen 20 o 30 empleados a los que hay que pagarles el sueldo”.

“Llevamos 10 días de cuarentena, no es que venimos desde hace 10 meses. Perdimos un fin de semana largo y la posibilidad de haber atendido grupos de jubilados. Hasta el momento hubo un parate donde se perdió de ganar plata, pero la cosa se torna más preocupante desde el 20 de abril en adelante y ni hablar de mayo”, avizoró.

Y en este contexto estimó que, “puede haber empresarios que tengan para sostener su estructura un mes, otros dos y quizá alguno hasta tres meses, descapitalizándose, pero no más que eso”.