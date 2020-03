Este domingo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizaron diferentes acciones de conmemoración y visibilización en todo el mundo. Y Villa Carlos Paz también levantó su voz “contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo”, tal como lo definió el colectivo #NiUNaMenos en el documento final.

A nivel local las actividades se iniciaron con la radio abierta que, por quinto año consecutivo, puso al aire VillaNos, la radio de la Coopi. Más de veinte mujeres e identidades disidentes tomaron la palabra durante dos horas de transmisión.

Luego se concretó la marcha convocada por #NiUnaMenos. La nutrida columna tuvo como punto de partida y llegada la Plaza del Avión, pasando por el centro de la ciudad donde se realizó una breve intervención, y también por la sede del Concejo de Representantes.

El acto finalizó con la lectura del documento donde se destacó que, “estamos acá, en las calles, organizadas y organizades en el mundo entero: porque el ataque es global, y nuestra respuesta también”.

“Una vez más, estamos haciendo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día de reivindicación, de memoria y lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo”, señaló NiUnaMenos.

Las consignas reclamaron justicia para Andrea Castana a cinco años de su brutal asesinato, absolución para Fernanda Moyano en la causa cannabis medicinal y justicia para Flavia Zaganías. También hubo lugar para que las mujeres trabajadoras de la Coopi expongan su problemática en el marco del conflicto con el municipio por los servicios públicos.

“En lo que va del año, el machismo se llevó la vida de 63 mujeres en Argentina: 1 femicidio cada 23 horas.

Marzo lleva más femicidios que días, si: marzo lleva más femicidios que días”, denunció el colectivo.

Y también, claro, se volvió a reclamar aborto legal, seguro y gratuito.

Radio abierta

Desde hace cinco años de manera ininterrumpida VillaNos Radio sale a la calle para compartir la jornada de lucha en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con una radio abierta.

La actividad se desarrolló en la Plaza del Avión, como antesala de la marcha por las calles de la ciudad.

El lema fue “Nos sobran los motivos para luchar. Por eso, paramos por inclusión y libertad”.

En esta oportunidad se abordaron diversos ejes de la lucha feminista con invitadas especiales.

La conducción estuvo a cargo de Mariana Blanco y Clara Campos Uran (creadoras del podcast Feminista Marte en Cáncer e integrantes de Ni Una Menos) y Analía Goyechea y Puchi Rofrano del taller de Bastones Integrados de la Coopi.

Cabe destacar que más de veinte mujeres e identidades disidentes tomaron la palabra durante las dos horas de transmisión.

Hubo un bloque dedicado a conmemorar los cinco años del femicidio de Andrea Castana que se cumplen el 11 de marzo, en otro se abordó el tema de la discapacidad y el trabajo. Además, se habilitó un espacio para desarrollar conflictos de mujeres trabajadoras en lucha con la participación de las trabajadoras de la Coopi.

También se abordó el tema de la justicia patriarcal y la implementación de la ley Micaela en el poder judicial y, finalmente, se dialogó sobre la construcción de identidades disidentes.

El cierre artístico y musical estuvo a cargo del espectáculo ‘Ya no somos las mismas’.

Documento #NiUnaMenos

El documento completo que se leyó tras la marcha por las calles de Villa Carlos Paz expresa lo siguiente:

stamos en un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora; durante hoy y mañana las mujeres estamos llevando a cabo, nuevamente, jornadas de lucha a lo largo y ancho de todo el mundo. Una vez más, estamos haciendo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día de reivindicación, de memoria y lucha contra el patriarcado, el capitalismo y el racismo.

Estamos acá, en las calles, organizadas y organizades en el mundo entero: porque el ataque es global, y nuestra respuesta también.

Somos parte de la “4ta ola” de la lucha feminista que levanta su voz y se organiza contra el patriarcado, que pretende seguir oprimiendo nuestras vidas como hace siglos.

Nos sumamos a este cuarto Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries porque el sistema patriarcal, el machismo y el capitalismo continúan intentando perpetuar las múltiples formas de violencias que avanzan sangrientamente sobres nuestros cuerpos, los cuales siguen siendo utilizados para la ganancia del sistema. Estamos de paro, estamos de huelga feminista porque entendemos que motivos nos sobran.

Hoy salimos a marchar, porque ESTAMOS PRESAS: desde esta Plaza gritamos fuerte para que llegue a todas las plazas del mundo, ¡Absolución para Fernanda Moyano! No queremos más presas por fabricar medicina para nuestrxs hijxs, queremos una nueva Ley de Cannabis, con perspectiva feminista y con la despenalización del autocultivo.

¡Basta de criminalizarnos!

¡Queremos justicia para Flavia Saganias! Seguiremos exigiendo a los fiscales y jueces del tribunal de Cruz del Eje que acepten el pedido de prisión domiciliaria, reconociendo el derecho de les niñes pequeñxs a estar con su mamá. Por la memoria de una lucha incansable, para que sea escuchada la verdad de les sobrevivientes de violencia sexual en la infancia; para que sea juzgado el real victimario de esta historia. Seguiremos dando batalla por la seguridad y salud integral de nuestras infancias. Lucharemos, ¡HASTA CONSEGUIR SU ABSOLUCIÓN! para poner fin al poder simbólico disciplinador de esta sentencia a 23 años de prisión que pretende callarnos. Lo dijimos una y mil veces, y lo volvemos a gritar: ¡NO NOS CALLAMOS MÁS!

Durante las jornadas de este 8 y 9 de marzo, los feminismos salimos a las calles embanderadxs en una clara y necesaria consigna: ¡LA DEUDA ES CON NOSOTRES, NO CON EL FMI!

Cada dólar que se fugó y no se usó para el bienestar de nuestro pueblo, que el FMI se lo pida a Macri y a los fugadores. Esta política criminal de endeudamiento es la que hoy nos deja el saldo del 41% de pobreza, y bien sabemos que no se resuelven a costa de la dignidad de los trabajadores, y en especial, de las trabajadoras, que somos quienes más trabajamos y menos ganamos.

Estamos convencides de que la deuda es un mecanismo histórico para explotarnos, y privatizarnos; en este marco, se vuelve urgente y necesaria una lectura feminista sobre la deuda, porque dentro de un sistema patriarcal y machista, la precarización, la opresión, cae doblemente sobre nuestras espaldas. Decir que, vivas, libres y desendeudadxs nos queremos, en la villa y el sindicato, en la calle y en la universidad, es un método de análisis y de acción: ir de las finanzas a nuestros cuerpos.

Decimos “feminización de la pobreza” porque la mayoría de las personas desocupadas somos mujeres, lesbianas travestis y trans; nuestros salarios son los más bajos, y las condiciones las más precarizadas. Sobre nuestras espaldas se carga el trabajo no remunerado del cuidado de niñxs, enfermxs, ancianxs y las tareas del hogar. El trabajo doméstico, de cuidado y reproductivo debe ser reconocido como valor económico. En la actualidad, todas las “tareas de cuidado” recaen, en general, en las mujeres de las familias, quienes las realizan sin recibir una remuneración. “Los cuidados” deben pasar a ser parte de la agenda pública e involucrar a todes les actores que tienen responsabilidad en garantizarlos. La distribución de las tareas de cuidado debe ser igualitaria. Por eso, desde aquí, gritamos bien fuerte que ¡ESO QUE LLAMAN AMOR, ES TRABAJO NO PAGO! ¡Democratización de las tareas domésticas!

Villa Carlos Paz es sinónimo de precarización y vulneración de derechos laborales. Para algunxs es “La capital del turismo”, para nosotrxs es LA CAPITAL DE LA PRECARIZACIÓN.

Cientos de laburantes dejan su cuerpo en jornadas de trabajo de más de 15 horas, sin francos, en negro y sin ningún tipo de cobertura social. A Gomez Gesteira le exigimos políticas públicas concretas que garanticen los derechos laborales de todxs; seguimos dando batalla por la inclusión laboral trans-travesti y para personas con discapacidad.

¡BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL!

Expresamos, una vez más, nuestra profunda solidaridad con las trabajadoras de la Coopi, que nuevamente están dando batalla en defensa de los más de 300 puestos directos de trabajo que peligran. ¡TRABAJADRXS EN LA CALLE, NUNCA MÁS!

Acompañamos la lucha en defensa de la educación pública que vienen llevando a cabo les estudiantes y la comunidad educativa del IPEM 190, Dr. Pedro Carande Carro. Lxs pibes y lxs trabajadores de la educación no pueden ser lxs garantes de la desidia estatal.

No queremos más edificios que se caen, no queremos paredes electrificadas ni baños con agua servida rebalsada. Las escuelas deben ser un espacio seguro para todas las personas que la habitan. ¡La educación pública, se DEFIENDE! ¡POR UNA EDUCACIÓN DIGNA, DE CALIDAD Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO!

A casi 5 años del femicidio de Andrea Castana, hoy estamos acá levantando su bandera. Porque no vamos a dejar que su muerte quede impune: ¡QUEREMOS JUSTICIA POR ANDREA! El próximo 15 de marzo vamos a acompañar, como lo hicimos estos 5 años, a sus amigas y familiares en la marcha que realizarán desde el Cerro de la Cruz, porque Andrea somos todes, y porque a diferencia de la justicia y del gobierno de esta ciudad,

que premió al nefatsto Fiscal Mazzucci, SEGUIREMOS DANDO BATALLA EN SU MEMORIA.

Villa Carlos Paz no está exenta de las violencias que las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, sufrimos a diario. Somos acosadas, somos asesinadas, somos violadas, somos precarizadas, y el Estado municipal también es responsable. Por eso, este 8 de marzo salimos a marchar organizadas por las calles de nuestra ciudad; porque queremos saber cómo funciona la Casa de la Mujer (su presupuesto, su planta de trabajadores, la situación laboral en la que se encuentran, funciones, etc.)

Hoy paramos y marchamos porque exigimos la creación de albergues para mujeres en situación de violencia, y sus hijes en caso de tenerlos.

Estamos acá, en las calles, porque le decimos a Gomez Gesteira y a sus funcionarios que los nombres cambian, pero las vulneraciones quedan.

La no política de estado, es violencia. ¡Queremos políticas públicas con presupuesto que defiendan la vida y los derechos de las mujeres, las lesbianas, las travestis y les trans! ¡Aplicación efectiva de la Ley Micaela en Villa Carlos Paz! ¡Creación del Fuero de Violencias, YA!

NOS MATAN, ¡NOS SIGUEN MATANDO!

Nos queman en parrillas, nos dejan al costado de una ruta en bolsas de consorcio; nos clavan 36 puñaladas, nos matan con el arma reglamentaria de la policía. En lo que va del año, el machismo se llevó la vida de 63 mujeres en Argentina: 1 femicidio cada 23 horas. Marzo lleva más femicidios que días, si: MARZO LLEVA MÁS FEMICIDIOS QUE DÍAS.

Hay que establecer al feminismo como un trazo indiscutible de toda política pública; hay que ampliar y restituir derechos. Por eso, seguimos organizades y dando batalla por una justicia con perspectiva de género, que aplique condenas ejemplares ante los femicidios, los travesticidios y los transfemicidios. Repudiamos los fallos vergonzosos que intentan aleccionar al movimiento de mujeres, dejando ver la aplicación de una justicia patriarcal, misógina y machista.

¡Queremos justicia por la piba violada en diciembre por diez machos que se creyeron impunes! ¡No queremos más violadores sueltos, ni mujeres y compañeres trans y travestis con miedo! ¡Los queremos presos! ¡No aparecemos muertas, nos matan!

Hoy estamos de paro, y acá organizades y en las calles levantamos nuestros pañuelos verdes y gritamos bien fuerte: ¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO YA!

Estamos acá, nosotrxs y el proyecto: PORQUE EL PROYECTO ESTÁ EN LAS CALLES.

Seguimos luchando porque el aborto sea legal, seguro y gratuito, porque tenemos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos; porque es un derecho que la democracia nos debe a las mujeres y los cuerpos gestantes. Es inhumano que tengamos

que morir desangradas, solas y en la clandestinidad por realizarnos un aborto no seguro; porque las Iglesias y sus dogmas no pueden seguir metiéndose en nuestros úteros y porque organismos internacionales y de DD. HH. consideran que el aborto no debería estar prohibido ni ser criminalizado ya que coarta los derechos reproductivos de las mujeres.

Vamos a seguir batallando para que en todos los niveles y ámbitos educativos se aplique la Ley 26.150 (aprobada desde 2006) y se dicte educación sexual con perspectiva de género, para que los anticonceptivos sean gratuitos y de calidad, garantizados por el Estado: porque queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

La Educación Sexual Integral es la única forma de prevenir y detectar los abusos sexuales en la infancia. Por infancias libres de abusos, exigimos ¡PLENA APLICACIÓN DE LA ESI EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS!

A diario vemos cómo se intentan deslegitimar nuestros reclamos históricos con campañas verdaderamente reaccionarias. Porque las campañas contra una supuesta “ideología de género” y del “con mis hijos no te metas” vienen de la mano de las iglesias católicas y evangélicas que no hacen más que justificar el machismo, el homo-lesbo-trans-bi-odio, la violencia, la discriminación, etc.

Las alianzas entre las iglesias y el Estado se evidencian en el financiamiento por parte del gobierno a estas campañas, en los millones que el estado destina al mantenimiento de las iglesias y sus funcionarios y cada vez que legisladores, diputados y senadores votan contra nuestros derechos con argumentos clericales. Nuestra lucha, con los pañuelos verdes en alto, es contra todos los sectores antiderechos que se organizan bajo los pañuelos celestes en contra de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sostenemos nuestra bandera verde en alto y en la calle y no hacemos ninguna concesión a estos sectores.

Exigimos un Estado laico junto al cese de subsidios a la Iglesia Católica y la educación religiosa, en el mismo sentido repudiamos la protección a curas abusadores, así como también la intervención de las Iglesias evangélicas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Es por esto, y mucho más, que hoy estamos acá, dando batalla en nuestra ciudad, de la misma forma que lo están haciendo compañeras de todo el Valle, de la provincia, el país y el mundo.

Somos una marea que no para de crecer, porque estamos decididas y convencidas de que vamos a cambiarlo todo, todo lo que deba ser cambiado.

Porque no vamos a dar ni un solo paso atrás. Estamos acá, y desde acá, invitamos a todas y a todes a venir, a ser parte, a dar esta pelea codo a codo.

Cuando decimos “se va a caer”, no es solo una linda consigna. Lo decimos porque sabemos que, más temprano que tarde SE VA A CAER, SE VA CAER PORQUE LO VAMOS A TIRAR.

Nosotrxs peleamos con el corazón en la mano, y no nos vamos a agachar nunca. La realidad, tarde o temprano, va a ser como la soñamos.