Flavio Mendoza pasó de la alegría al enojo y lo que iba a ser una nota periodística terminó en polémica. Tras los premios Carlos 2020, adonde ganó como Consagración por su larga trayectoria en Carlos Paz, mostró su enojo con Belén Bianchi, periodista de El Doce.

“Fue muy linda la noche, con partes emotivas. Uno se queja a veces, yo a veces me enojo con los premios, pero esta vez me fui muy contento. Hay como un aire nuevo, está buenísimo“, dijo Flavio en el inicio de la nota.

Sin embargo, su cara cambió cuando se le preguntó por los dichos de Ángel Carabajal, productor de Bien Argentino, quien insinuó que Mendoza fue favorecido en los premios Carlos.

“Vengo trabajando hace muchísimos años en la temporada. A las personas que son cosechadoras de fracasos no las escucho”, contestó, y luego se enojó con la periodista: “¿Vos pensás que yo pagué los premios? Si vos querés hacerle prensa a él porque tenés capaz un sobre que te pasan… a vos te deben pasar un sobre, ¿o no? ¿Entonces por qué me preguntás por él?”.

No conforme con eso, insistió: “Capaz a vos te dan un sobre para que hables de él”. “La próxima, si venís con buena leche voy a hacer la nota. La bajeza no va conmigo, tengo un elenco increíble y me rompo la espalda todos los años y me venís a preguntar por la pelea berreta, pedorra. No me tenés que preguntar eso”, cerró.



Fuente: eldoce.tv