Integrantes de la Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz se manifestaron este miércoles para expresar, públicamente, su malestar por las lamentables condiciones en las que se encuentra el tradicional paseo turístico en plena temporada de verano.

Los apuntados son los funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz y eso quedó claramente explicitado en uno de los carteles con dedicatoria al intendente Daniel Gómez Gesteira y los responsables del área de Cultura: “lo único que nos dan es vergüenza”.

Otras pancartas rezaban: ‘Por un lugar digno de trabajo’; ‘Somos trabajadores y necesitamos un espacio digno’; ‘Arte-Sanos’; ‘Somos cultura’.

El reclamo no es nuevo, pero se profundizó tras la incumplida promesa del municipio de dejar el predio en condiciones antes de la temporada.

Es que si bien está aprobado, licitado y adjudicado el ambicioso proyecto de refuncionalización integral del histórico Paseo de los Artesanos (Las Heras y Alem), las demoras en el inicio de las obras obligaron a, en principio, desdoblar las tareas para no perjudicar a los artesanos en la temporada.

Así, una primera etapa, muy básica, establecía para dejar finalizado para el 2 de enero, una baterías de baños, un escenario y un depósito.

Esto no se cumplió, el tiempo fue pasando y ya transcurrida la primera quincena de enero, el enojo explotó, potenciado por el apresuramiento del municipio para cobrar el canon (2200 pesos por puesto por mes) cuando no se están prestando los servicios mínimos.

En asamblea, los más de cien integrantes de la Asociación de Artesanos decidieron no pagar este monto (por el momento) y manifestarse públicamente para visibilizar la problemática.

Justo a la hora en que se concentraron en el mismo Paseo de los Artesanos, algunos funcionarios del municipio junto a representantes de la empresa constructora aparecieron por el predio para quitar la lona verde que delimitaba el área de obras, y habilitar parcialmente el sector donde debe desarrollar sus funciones el circo.

Los baños… recién la semana próximo. Parece.

Lo que llamó la atención es que en ningún momento se acercaron a hablar con los artesanos, lo que confirmó que la presencia fue más una puesta en escena o un burdo intento por acallar las críticas.

“Somos más de cien familias las que dependemos del Paseo de los Artesanos. Y hoy está en pésimas condiciones, con serios problemas estructurales.

Primero nos dijeron que iba a estar lista esta primera etapa el 2 de enero, luego el 10… ya es 15 y seguimos igual. Se sigue lloviendo, pusieron caño en medio de los pasillos, hay tres baños químicos para 106 artesanos y no se están haciendo los desagotes como deberían, no mandan personal de limpieza, las bolsas de basura están rotas y se acumulan…

Todos los arreglos son improvisados. No hay predisposición”, afirmó a VillaNos Radio Estefanía Balvidare, tesorera de la Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz.

Apuntó que, “el reclamo se está haciendo repetitivo, pero nosotros presentamos infinidad de notas durante el año, para no llegar al verano en esta situación. Pero no tenemos respuesta. Lo que le pedimos al intendente es que se acerque o nos llame al diálogo”.

Respecto al canon confirmó que la decisión es no pagarlo hasta que no cambien las condiciones: “el cobro está establecido por ordenanza y no estamos en contra. Pero en teoría eso se paga por la limpieza, ocupación del espacio, luz… Y no se está cumpliendo. Nosotros queremos dialogar”, insistió.

“Vimos que el intendente Gómez Gesteira estuvo en la feria de artesanos de Tanti con (Esteban) Avilés (exintendente y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo) pero parece que no recuerda donde está la feria de Carlos Paz”, ironizó.

Apuntó que el intendente “nos recibió cuando estaba en campaña para la elección y prometió trabajar de manera conjunta, pero después nos cortaron los teléfonos”.

“Cuando nos presentaron el proyecto dijimos que no funcionaba al 100% y planteamos propuestas pero no recibimos respuestas”, acusó.

También se refirió a la situación de la Plaza de los Palos, ubicada frente el tradicional predio. “Allí tenemos el estacionamiento para nuestros vehículos y hemos sufrido muchos robos y pinchaduras de ruedas. El sector está abandonado con el pasto alto, y siempre hay chicos tomando. Parece que está liberada. Nosotros habíamos pedido que allí se ubique la feria que hoy está sobre la costanera D’Elía, para unificar el Paseo de los Artesanos, pero tampoco nos hicieron caso”, relató.

“Queremos saber por qué no nos escuchan”, dijo, y puso como ejemplo que para atraer gente hacia el Paseo los mismos feriantes pagaron unos carteles para colocar en la zona peatonal. “Los teníamos desde el comienzo pero recién el 8 nos habilitaron para ponerlos. En teoría la municipalidad se debe encargar de la publicidad y promoción, pero no lo hace.

Somos una feria con más de 36 año de antigüedad. La Asociación de Artesanos fue reconocida en 1986 por el municipio y tenemos personería jurídica. Somos de Carlos Paz, radicados en nuestra ciudad. Y ahora el municipio reconoce a otra asociación, que no tiene personería y está integrada en un 95% por artesanos que vienen a hacer la temporada y se van”, se quejó.

Aun en este adverso contexto (que incluyó la negativa a otorgarle habilitación a un reconocido artista callejero), los artesanos carlospacenses piden dialogar con las autoridades y trabajar en conjunto.

“Somos cultura. Carlos Paz no es solo teatros”, resumió Balvidare.