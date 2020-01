La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz compartió este miércoles en su perfil de Facebook un durísimo comunicado contra las autoridades municipales por negarle la habilitación a un artista callejero.

“Tiene a su cargo a personas incapaces, ineptas y de escasa formación cultural”, afirmaron los artesanos en relación a la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes.

El motivo de la reacción fue la decisión de no habilitar a un caricaturista de extensa y reconocida trayectoria para que trabaje en el Paseo de los Artesanos. Incluso hubo amenazas de desalojarlo con la policía.

Según contaron, Javier Aristi fue obligado a dejar el lugar donde se encontrada, en el que las autoridades ubicaron a una artesana que está de paso por Villa Carlos Paz.

El comunicado

La Secretaria de Cultura y Turismo de Villa Carlos Paz tiene a su cargo a personas incapaces, ineptas y de escasa formación cultural, poco entienden y poco saben, ojos ciegos y oidos sordos para todo aquello que le haga bien al pueblo, como decía la negra Sosa, “la cultura es lo único que puede salvar a un pueblo”.

Nuestros compañero y artista …. está pidiendo la habilitación municipal en el salon rizutto para poder trabajar desde el mes de noviembre y no le dan respuestas, no quieren asignarle un espacio ni como artista callejero ni como artesano en el paseo, ignoran que ….. viaja por todas las ferias más importantes del país donde realmente saben valorar su trabajo.

Cuando van a entender nuestros gobernantes y representantes que con el arte y la cultura no se juega ni se negocia? Cuando van a comprender que los teatros y la farándula no son los únicos que fomentan el turismo local? Él se llama Javier Aristi (el Toto).

