En una maratónica sesión, el Concejo de Representantes aprobó el pasado viernes 20 de diciembre solo con los votos de los ediles oficialistas el Presupuesto y la Tarifaria 2020.

Se trata, quizás, de la sesión más importante del año, considerando que allí no sólo de abordan las prioridades que tendrá el gobierno sino también se definen los valores de las tasas municipales y de varios servicios públicos. Sin embargo, en el recinto no había ni un vecino, ni un representante de entidades intermedias. Nadie. Solo personal del cuerpo legislativo, secretarios de concejales y ayudantes, y trabajadores de prensa.

Por eso decimos que el oficialismo aprobó en soledad el Presupuesto y la Tarifaria. Porque la soledad no fue solo parlamentaria (los bloques de la minoría decidieron no acompañar la aprobación), sino también de participación. De modo que el acompañamiento “comunitario” del que se jacta el gobierno no se hace evidente en estos espacios de toma de decisiones.

El debate sobre el Presupuesto se extendió por dos horas y media, donde no faltaron las chicanas (ver aparte).

Cabe recordar que el presupuesto suma 2.971.727.424 pesos e incluye la polémica escala salarial que regirá desde enero para funcionarios de la planta política (250 mil pesos de básico para el intendente y 200 mil para los concejales y tribunos de Cuentas, por ejemplo). Aunque hubo algún intento por revisar este tema, finalmente no hubo cambios.

El principal argumento de Carlos Paz Unido (CPU) es que se está llevando adelante una gestión “prolija y ordenada”, haciendo foco principalmente en el desendeudamiento. En este sentido, desde la bancada oficialista afirmaron que cuando asumieron en diciembre del 2011, la deuda impactaba un 85% del presupuesto; hoy ese valor apenas llega al 10%.

Otra de las cualidades que destacaron fueron los mecanismos de autofinanciamiento, aunque sin reconocer que esto también ha implicado mayor presión fiscal sobre los contribuyentes. La presidenta de la comisión de Economía y Finanzas, Carina Fernández, destacó que el 81% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 19% restante, a coparticipación (tanto provincial como nacional). “Tenemos un municipio sin deuda y con mecanismos de autofinanciamiento”, resaltó.

De parte de la oposición, el concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) argumentó su voto en contra diciendo que se trata de un “presupuesto sobredimensionado” y criticando los “gastos en personal” que, según dijo, representan el 57% de los recursos del Estado. En este sentido volvió a poner la mirada en los sueldos de la planta política, el principal reclamo de las y los vecinos que se movilizaron a principios de noviembre. “Este gobierno no escuchó a los vecinos que pidieron que se revise la cuestión de los sueldos”, expresó.

La concejala radical del Frente Capaz, Natalia Lenci, recuperó en su intervención lo definido en el Plan de la Villa 2020. Sostuvo que los programas que se definan en el presupuesto deberían ir en consonancia con los objetivos que se defendieron en este plan, que fue impulsado por CPU y definido en instancias de participación colectiva. “Tenemos varias acciones pendientes”, dijo.

La edila también hizo referencia a la cuestión de los sueldos de la planta política. Dijo que hace falta una “revisión integral” que incluya no solo a concejales, tribunos, intendente y defensor del Pueblo (como plantea un proyecto impulsado por Lassaga), sino también a los integrantes del gabinete del Ejecutivo municipal. “Todo lo que haga al ahorro y a la mejor ejecución, hay que emprenderlo. Pero los cambios deben ser considerados de manera integral, para que no haya desigualdades”, afirmó.

Su par de banca, Gustavo Molina, calificó a la gestión de CPU como de “publicidad, adoquines y becas”. “Valoramos las obras y nos parece bien. Pero ¿por qué le pagamos tanto a Cadena 3? Ese dinero se podría usar para obras o para promover la ciudad y el turismo”, dijo en referencia al aporte de casi medio millón de pesos mensuales que estaría recibiendo la emisora.

Adelantó, además, que lo más probable es que el año que viene no se hagan muchas obras considerando la dinámica de acumulación de recursos para luego, en la proximidad de las elecciones, emprender una batería de proyectos.

“Ya lo dijo Gilli (el secretario de Economía y Finanzas): hay que guardar los recursos para ejecutar todo al final del mandato y cerca de las elecciones. Esto es lo que les ha funcionado. Pero también hay que advertir que hoy están en un serio proceso de agotamiento. El 65% de la población no votó este modelo de gestión”, señaló Molina.

El edil de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, retomó en su intervención lo planteado en la audiencia pública por el contador Luis Farías, representante del espacio Ciudad Futura, quien habló de la necesidad de que el presupuesto sea elaborado por programas para darle claridad al análisis sobre la consecución de los objetivos propuestos.

Al igual que lo planteó en la primera lectura, reiteró la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento. “Hoy no es un problema, pero si es necesario corregir el déficit primario que, entre sus variables, están los gastos de personal que hoy representa el 57% de los ingresos corrientes”, dijo.

También afirmó que en el presupuesto “no hay claridad”. “Se presupuestan determinamos ingresos, que terminan siendo más; y presupuestados determinados egresos, y siempre terminan siendo menos”, dijo y remarcó: “más allá de cumplir con las formalidades técnicas, no hay claridad sobre qué estamos aprobando y cómo lo vamos a controlar. Creo que el presupuesto no termina mostrando todo lo que se piensa hacer el año que viene”.

El representante de Carlos paz Despierta, Daniel Ribetti, fundamentó su voto en contra hablando de la “conducta reiterada de subejecución” y de que se trata de una actitud “poco honesta” del gobierno municipal.

En cuanto al reclamo sobre los sueldos de la planta política, puso en tela de juicio que el oficialismo no haya revisado esta decisión, considerando las protestas de las y los vecinos. “La clase política parece que no toma nota de lo que le pasa a la gente. Tenemos sueldos que son de privilegio y que los autovotamos. Tenemos que cuestionar esto fuertemente, porque si no parece que viviéramos en otro planeta”, expresó.

Criticó los 80 millones de pesos que el municipio destina en publicidad, en contraposición a los cero pesos que figuran en la partida sobre prevención en salud. “Este presupuesto está sobredimensionado, con intenciones de ser subejecutado para luego redireccionar recursos”, resumió.

Tarifaria 2020

La discusión sobre la Tarifaria tuvo prácticamente el mismo esquema. El oficialismo se abroqueló en sus planteos y no tuvo en cuenta ninguna de las sugerencias planteadas por los bloques de la minoría.

Recordemos que Tarifaria 2020 dispone un aumento promedio en las tasas municipales del 43,75%. “Se determinó una adecuación tarifaria con el mínimo necesario para el funcionamiento del Estado municipal. Somos una de las ciudades con menor aumento en las tasas municipales”, dijo la concejala Fernández.

Por su parte, Molina lamentó que el oficialismo no haya tenido en cuenta las sugerencias planteadas y como ejemplo mencionó lo referido a las tasas para las motocicletas. “No tienen voluntad de diálogo”, acusó.

En la misma línea fue la intervención de Lassaga, quien mencionó también la sugerencia para que el estacionamiento controlado en los balnearios sea diferente para los residentes de Carlos Paz, que tampoco fue considerado. “Propusimos que con el solo hecho de presentar el carné de conducir de Villa Carlos paz, se le tarifara por hora y no por turno”, ejemplificó y remarcó: “La pluralidad y la apertura no sólo deben ser declamadas, sino ejercidas. No hemos encontrado un espacio real para poder consensuar y construir acuerdos mínimos que nos permitan acompañar un proyecto que sólo es armado por una fuerza política que es la que hoy gobierna sin escuchar”.

Al igual que el Presupuesto, la Tarifaria se aprobó con los votos oficialistas de Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Leonardo Villalobos, Carina Fernández, Mariano Melana y Patricia Morla.