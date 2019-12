Mediante una entrevista radical, Erica Basile, de 34 años, dio a conocer que realizó una denuncia por violación contra el actor Pablo Rago.

Allí detalló que se habían conocido cuando realizaba participaciones esporádicas en algunos programas que se emitían por Canal 9 dos años antes del hecho, pero que recién tomaron contacto personal en el 2015.

“Él me citó a su departamento después de decirme que me iba a ayudar con algún trabajo”, adujo la joven, quien agregó: “En un momento empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas… él tenía un pedido sexual. Después me penetró, pero eso no fue consentido”.

Basile contó en AM 1300 La Salada que realizó la denuncia en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y describió a Rago: “Me humilló siempre. Es un violento, machista, y trata a las mujeres como un objeto. Juega con la necesidad de la gente y se burla”.

También señaló que aquel día, el actor la filmó con una grabadora. “En ese momento me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando. Pero después no lo hablé con nadie, porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”, concluyó.



Cba24n