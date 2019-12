Vecinos y organizaciones ambientalistas vienen denunciando desde hace semanas lo que califican como un verdadero ‘arboricidio’ en barrio Sol y Río de Villa Carlos Paz.

Primero se trató de la mutilación de un añoso quebracho blanco, y luego la poda indiscriminada de árboles fuera de tiempo.

Juan Carlos Paesani, referente de la organización EAyT (Educación, Ambiente y Trabajo), formalizó este reclamo tanto ante el área de Ambiente del municipio como en la defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, amén de publicar una carta abierta a las autoridades y la ciudadanía en general.

Desde el organismo liderado por el ombudsman Daniel Mowszet llegó una respuesta, pero no fue la esperada.

“Me ha hablado el letrado de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, Tomás Guayan para comunicarme las gestiones realizadas dentro de la segunda denuncia por poda del arbolado urbano, y me transmite que han tomado contacto con Eber Chiodi a cargo de Espacios Verdes, y le dijo que cesarían en las “prácticas” de podas fuera de época y que las hacían por el cableado.

¿Tanto declaman la planificación en Villa Carlos Paz, y hay incapacidad de planificar la actividad para los meses que corresponde desde mayo agosto de todos los años?

Los desastres ya los han hecho, correspondería por lo menos un SUMARIO ADMINISTRATIVO. Eso sí, creemos que no basta por el daño inferido.

A partir de agosto la savia corre por los árboles y el daño que se les produce es un impacto ambientalmente negativo en todo el arbolado de Villa Carlos Paz que fuera afectado.

El Letrado también me comunica que el Coordinador de Espacios Verdes (o cargo que corresponda) le ha dicho que el quebracho blanco mutilado en Calle Quinquela Martín (Este) en el Parque Recreativo Educativo Natural Protegido, no corre peligro. La mutilación, y lo repito una vez más, ya es algo inaceptable por el porte del árbol, los años que tiene y la estética que debe mantenerse en un individuo de tantos años de la flora autóctona de la ciudad, que está protegida por Carta Orgánica Municipal”, afirmó Paesani. Y apuntó contra el accionar indolente de la defensoría del Pueblo: “Le he hecho saber al Dr Tomás Guayan la desazón que produce toda esta manipulación burocrática que no aportan soluciones para que los Vecinos, Organizaciones Vecinales y Ambientales sean escuchados. Que la Defensoría del Pueblo teniendo la potestad de promover Acciones Judiciales, jamás hemos visto, que presentara tan siquiera un Recurso de Amparo o Denuncia Penal. Parece que esto queda para los ciudadanos y sus Organizaciones que trabajan a pulmón.

Tal es así que por el tema del Embalse del Dique San Roque, la Violeta Saltiva tuvo que presentar una denuncia penal a principios de este año, en la Fiscalías de Villa Carlos Paz, sin que recibiera el apoyo desde la Defensoría.

Ocurrió lo mismo con los humos del basural que afectó a población de Villa Carlos Paz y San Nicolás, Malagueño. Hubieron muchas personas afectadas y hasta el mismo embalse”.

El reconocido dirigente ambientalista también criticó al cuerpo legislativo local: “Nos tendrían que defender los concejales que son representantes del Pueblo. ¡Qué va!”

Por último, volvió a cuestionar a la defensoría del Pueblo, y le mandó un mensaje directo a Mowszet y los funcionarios municipales: “nos sentimos desprotegidos los que vemos los desastres que se hacen en la ciudad y los funcionarios no se mueven de sus escritorios y despachos incapaces de acercarse a los ciudadanos para comprobar en el lugar lo que hacen desde el municipio de Villa Carlos Paz.

No nos conforma la actuación de la Defensoría, nos sentimos huérfanos.

A la Directora de Ambiente de la Ciudad ¿De qué forma hay que decirle que se constituya en Sol y Río y parte del Área Protegida Camiare que dicen proteger?

Vuelvo a repetir la palabra desazón queda pequeña, bronca es la que corresponde, aunque literariamente hablando puede resultar inadecuada”.

¡¡¡¡DESAZÓN… NO!!!! ¡¡¡Mucho más!!!Los signos de admiración, pueden ser no correctos usados como los he usado en… Posted by Juan Carlos A Paesani on Monday, December 16, 2019