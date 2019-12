El ex presidente boliviano Evo Morales llegó hoy a la Argentina en avión tras su estancia en México posterior a su derrocamiento y se le concedió asilo político, informó el canciller Felipe Solá.

Morales llegó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzáles, dijo Solá al canal TN.

Los políticos bolivianos iniciaron el trámite para ser aceptados como refugiados políticos, condición que debe ratificar el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo ‘Wado’ de Pedro, explicó Solá.

El traslado de Morales, obligado a renunciar por un golpe militar el pasado 10 de noviembre en el contexto de una crisis política producida por protestas iniciadas en octubre y denuncia de fraude en los comicios presidenciales, se mantuvo en total hermetismo.

Luego de su renuncia forzada, Morales se asiló en México y la semana pasada viajó a Cuba por un tratamiento médico. Los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.

Los hijos de Morales ya se encuentran hace tres semanas en Argentina, donde fueron recibidos por el gobierno del expresidente, Mauricio Macri, tras una gestión personal que realizó el presidente Alberto Fernández.

“Evo está muy agradecido, nos dijo que se siente mejor acá que en México y no nos pidió ninguna custodia especial”, reveló Solá.

