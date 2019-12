La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, conocida como la voz femenina del dúo de pop Roxette, ha muerto a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer.

“Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”, informó en un comunicado la representante de Fredriksson, Marie Dimberg. Nacida en 1958, Fredriksson saltó a la fama en 1986, cuando, junto a Per Gessle, lideró la banda musical Roxette. Entre las canciones más populares del dúo —considerado uno de los más importantes de Suecia, después de ABBA— figuran Listen to Your Heart, It Must Have Been Love y The Look.

Trayectoria

Junto a Gessle, Roxette ha vendido 75 millones de discos y cuatro de sus singles llegaron al Nº 1 en el Billboard de los Estados Unidos y fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. En 1986 grabaron su primer sencillo, Neverending Love, el cual estaría incluido en su primer álbum Pearls Of Passion. El sencillo fue el primer Top Ten del dúo en su país natal, dando paso a posteriores ediciones de singles que lograron éxito similar. El primer álbum de Roxette logró el éxito local que los llevó a vender más de 200.000 copias en Suecia.

Fredriksson nació el 30 de mayo de 1958 en el sur de Suecia, comenzando su carrera musical en la cercana Halmstad, donde se hizo amiga de su futuro compañero de Roxette. Después de un exitoso debut en solitario en 1984, la cantante se convirtió en uno de los artistas más queridas y exitosas de su país. En 1986 iniciaron junto a Gessle su plan más ambicioso: trascender las fronteras y juntos comenzaron un viaje histórico que en los próximos años los convertiría en uno de los actos pop más grandes del mundo.

En 2002, a la cantante le diagnosticaron un tumor cerebral. Ese año se vio obligada a alejarse de la música durante varios años. Sin embargo, en 2007, volvió a los escenarios.