Una particular situación se vivió este jueves en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz.

Justo antes de iniciarse la sesión, el periodista Diego Truccone, propietario de Radio Cyber, realizó un airado reclamo dirigido principalmente a los ediles de Carlos Paz Unido, representantes en el cuerpo legislativo de la autodenominada ‘Gestión Comunitaria’: “Paguen lo que deben, tránsfugas!”.

Acto seguido abandonó el recinto de sesiones dando un portazo.

La reacción de Truccone tiene una explicación. Hace mucho tiempo viene reclamando sistemáticamente, a través de todos los mecanismos administrativos, que el municipio de Villa Carlos Paz le pague lo que le debe en materia de pauta oficial contratada en 2014, 2015, 2016 y 2017 por el Concejo de Representantes y el departamento ejecutivo, y 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por la defensoría del Pueblo.

A valores históricos la cifra ronda los cien mil pesos.

Pero el oficialismo desconoce las notas presentadas, y no brinda ninguna respuesta. Incluso, en 2018 la Cyber llevó el reclamo ante el defensor del Pueblo, quien emitió una resolución instando al municipio a abonar la deuda. Esto también fue desconocido.

La práctica claramente discriminatoria y autoritaria no es otra cosa que un castigo ejemplar de la ‘Gestión Comunitaria’ para uno de los pocos medios que no se arrodilló a los pies de un gobierno que exige sumisión completa.

La Jornada es otro de los medios que sufre la política comunicacional de quien entiende a los medios (antes Esteban Avilés y hoy Daniel Gómez Gesteira) como vasallos del poder.

En el último tiempo, la discriminación dio un paso más. Es que no solo Radio Cyber y La Jornada están fuera del reparto (muy discrecional) de la pauta oficial y padecen la negativa a pagar servicios prestados hace varios años, si no que se sumó un bloqueo informativo de forma tal que no dan acceso a la agenda oficial, no son invitados a las conferencias de prensa, y las áreas de Prensa del departamento ejecutivo y el Concejo de Representantes se encargan de impedir cualquier intento de entrevistar a un funcionario o edil del oficialismo.