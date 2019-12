Fuente: El Liberal

Los padres de dos alumnas de una escuela primaria de La Banda (Santiago del Estero) se presentaron ante la Justicia y denunciaron que sus hijas fueron abusadas por un profesor durante el viaje de egresados a Villa Carlos Paz.

El aberrante hecho fue informado por las redes sociales y en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual hasta donde arribaron los padres de las víctimas, dos niñas de 11 años.

La causa, manejada por la Dra. María Alicia Falcione, se encuentra bajo secreto de sumario, hasta tanto las investigaciones avancen.

Sobre el repudiable ataque, la madre de una las niñas -a través de su perfil de Facebook- reveló que ocurrió el pasado 29 de noviembre cuando su hija viajó con sus compañeros y varios docentes, entre ellos el acusado, a la provincia de Córdoba.

En su posteo, el cual fue ratificado en la Fiscalía, la mujer manifestó que se reunieron en la Plaza del Vagón -en Besares y Quintana- junto a maestras, vicedirectora, padres y los menores para despedir a los viajeros.

Cerca de las 2.30 el ómnibus partió con destino a la Villa cordobesa. Todos los niños estaban ilusionados con el viaje y salieron de La Banda llenos de alegría y expectativas por la aventura que comenzaba.

Según el posteo de la denunciante, “10.30 llegaron a Córdoba. Nos mandábamos mensajes y nos llamábamos y estaba todo bien. Es lo que ella me decía aunque yo la notaba un poco apagada, triste, pero pensaba que era porque no había dormido en el viaje”.

Más tarde sobrevino la dramática confesión: “Durante la tarde noche ya me manda diciéndome que estaba cansada y que no tenía ganas de ir al boliche con su maestra y compañeros porque tenía sueño”.

Según contó la conmocionada madre “le contesté ‘hija andá y disfrutá, después tendrás tiempo para dormir’ a lo que ella me dice que no, que se iba a dormir”. Allí la mujer se despidió de la niña con la promesa de que al día siguiente seguirían hablando.

Una hora más tarde, la menor le mandó un mensaje en el que le decía: “Ma, cuando veníamos de Santiago el profe me quería tocar”. Casi en simultáneo envía otro texto donde sostiene “el profe la llama a mi compañera para que vaya a la pieza”.

Inmediatamente la mujer llamó a su hija. “Le dije, hija qué pasa, no entiendo nada”. A lo que ella llorando le responde “tengo miedo ma, él la llama a mi compañera y a mí me abrazaba y me tocaba cuando veníamos en el colectivo, yo no quiero que me haga nada ma”. Ante esto, “le dije que se encierren en la habitación hasta que yo la llame a otra maestra que estaba allí”.

Cuando la madre de la víctima se comunicó con la docente -colega del acusado- y le contó lo que su hija le había relatado, la denunciante afirmó que la educadora inmediatamente le respondió que era una mentira de la niña.

Presa de una crisis de nervios e impotente por estar tan lejos de su hija, dijo que le exigió a la docente que buscara y asistiera a su hija, por lo que la maestra ingresó a la habitación y tras escuchar el relato de las pequeñas buscó al acusado y le reclamó la situación.

Más tarde la maestra inmediatamente informó a los coordinadores de la empresa responsable del viaje, quienes llamaron al dueño de la firma, y tras hablar con las autoridades del hotel, expulsaron al docente del lugar. Luego del hecho, las menores regresaron inmediatamente a La Banda, para reencontrarse con sus padres, quienes sin dudar iniciaron acciones legales en contra del docente.

Según se supo, un abogado se presentó en representación del educador para informar que está a disposición de la Justicia y que se trató de un malentendido de las menores. Además, el letrado reveló que su cliente está preocupado y no quiere perder su trabajo.