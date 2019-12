El presidente electo Alberto Fernández se cruzó telefónicamente con la estudiante cordobesa que aprobó el examen tras su mensaje de aliento, y aprovechó para enviar un claro mensaje: “Vamos a seguir cuidando mucho a la educación pública, porque da muchas Agustinas y la Argentina puede ser mejor”.

La particular historia comenzó en la madrugada del jueves pasado.

“Estaba sentada y angustiada porque rendía el lunes y no llegaba con el estudio y se me ocurrió escribirle a Alberto en Twitter, sin pensar que me iba a contestar”, contó Agustina Sosa. Pero el tema es que el presidente electo le respondió con un sentido mensaje: “Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar”.

Cinco días después Agustina volvió a publicar en su cuenta de Twitter que logró aprobar el examen en condición de libre, después de pasar varias horas sin dormir para poder estudiar.

Con este resultado, la estudiante consiguió el título intermedio de Técnica Universitaria en Comunicación Social, dentro de la Licenciatura en Comunicación Social, para lo que solo le falta la tesis.

Con el enorme revuelo que generó el intercambio en las redes, esta mañana la producción del programa Habrá Consecuencias (El Destape Web) logró cruzarlos al aire.

Tras saludar a la cordobesa, Fernández afirmó que, “lo que Agustina tiene que entender es que aprobó por su mérito, no fue por mi mensaje, sino por su esfuerzo”.

“Lo único que uno pudo hacer, si es que hizo algo, es decirle que si estás cansada sacá fuerzas que podés llegar. Como decía Almafuerte, no te sientas vencido ni aún vencido; no hay que bajar los brazos si uno está convencido de lo que tiene que hacer y me pone muy contento lo de Agustina, me pone muy contento que le haya ido bien, que tenga ganas y fuerzas, ella aprobó por ella, no por mí”, insistió.

“Pudo haber sido un mérito mío, pero en un contexto donde está tan instalado el discurso de la meritocracia, no todos los estudiantes tuvieron apoyo económico en estos últimos cuatro años, apoyo familiar e incluso acceso a redes. Tu mensaje fue muy contenedor y nos hizo sentir queridos de nuevo, más que nada a los jóvenes, que venimos de muchos años de sentirnos excluidos y empujados a irnos a otro lado. Fue mérito mío, pero también fue la confianza que depositás en los jóvenes y sé que no nos vas a decepcionar”, respondió Agustina.

En este punto, el presidente electo se comprometió a “seguir cuidando mucho a la educación pública, porque da muchas Agustinas y la Argentina puede ser mejor”.

Por otro lado, y sobre su participación en las redes, contó que, “me divierte mucho Twitter. Después de lo de Agustina me llegaron muchísimos mensajes. Les digo fuerza pero estudiá, porque no hago milagros”.

Sobre el final, la joven hizo referencia a otro hecho que también tuvo como marco a las redes sociales.

“Alberto saludó a Sonia, una amiga de Twitter que luego falleció, y algunos medios dijeron que Alberto era mufa. Y tuve la presión de sentir que si desaprobaba lo iban a usar mediáticamente. Desaprobar no me hubiera molestado en términos individuales, pero sabía que iban a decir que desaprobó la alumna a la que Alberto le mandó un saludo”, agregó.

Actualmente, y mientras concluye la Licenciatura en Comunicación Social, Agustina Sosa escribe habitualmente para el periódico La Jornada de Villa Carlos Paz.

Querido @alferdez rindo el lunes y estoy por largarme a llorar porque no llego. Un saludo tuyo y me presento como guerrera — Agustina (@sosagustina) November 28, 2019

Sin dormir, después de un finde muy difícil pero con la alegría de haber aprobado (7). No me iba a presentar pero @alferdez me dijo lo que importa: “siempre hay que luchar”. Gracias por el apoyo. A defender la educación pública SIEMPRE #GraciasAlberto pic.twitter.com/pb6PTIo0L6 — Agustina (@sosagustina) December 2, 2019