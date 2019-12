COMUNICADO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VILLA CARLOS PAZDesde Proyecto Joven repudiamos el accionar violento de Hernán Sanguinetti (secretario del concejal de Carlos Paz Unido Mariano Melana), hacia uno de los jóvenes presentes en el marco de la asamblea de elección de parlamentarios juveniles que se desarrolló el día jueves 28. En el video se puede observar claramente como este empleado municipal, que nada tenía que hacer en el Parlamento Juvenil, y que responde a los intereses del gobierno de Daniel Gomez Gesteira, increpa a un joven tan solo por pensar distinto y expresarlo.A raíz de esto, como jóvenes comprometidos con la vida social y política de la ciudad nos surgen fuertes preocupaciones e inquietudes para con nuestro gobierno municipal que debería ser garante de los valores democráticos y de la libertad de expresión de los jóvenes: ¿Es normal que un empleado del gobierno amedrente a jóvenes que no responden a sus intereses? ¿Cuán garantizada esta la libertad de expresión en nuestra ciudad para los que no adherimos al color naranja? ¿Nuestro intendente avala estas prácticas patoteras que llevan a cabo sus empleados? En el caso que no las avale, sería oportuno que públicamente exprese su postura frente a este comportamiento autoritario.Estamos convencidos que en la diversidad se construye el futuro, y que el gobierno es responsable por garantizar la tranquilidad para ejercer nuestra libertad de expresión, sobre todo en un ámbito institucional como fue la Asamblea del Parlamento Juvenil, con la participación de funcionarios municipales que nada hicieron frente a las agresiones verbales, y con mayor razón aún porque quien las realizado es un empleado municipal que debería trabajar para los ciudadanos.Estas son acciones que todos debemos repudiar, porque el miedo no puede ganarle a la democracia y a nuestro derecho a decir lo que pensamos.