El presidente electo, Alberto Fernández, advirtió que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) va “a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero”.

“No voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo (Mauricio) Macri”, acotó el futuro jefe de Estado en diálogo con radio Con Vos, y remarcó: “Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez”.

Sobre su diálogo con el actual presidente, contó: “Con Macri hablé por última vez cuando le pedí que allanara todos los caminos para que pudieran llegar al país los hijos de Evo, y él se portó muy bien”.

En tanto, Fernández aseguró que concibe “la política como un fenómeno colectivo” y remarcó que se siente “muy bien como engranaje de un fenómeno colectivo”. “Nunca me voy a olvidar el día que Néstor (Kirchner) me preguntó si me animaba a ser jefe de Gabinete. Le respondí: ‘¿Si me animo? Que vengan de a uno'”, cerró.

Télam