“Frozen 2” alcanzó récord de taquilla el fin de semana de su estreno

Cinco películas de Disney han recaudado más de mil millones de dólares en la taquilla este año. Después de este fin de semana, parece que “Frozen 2” está en camino de ser la sexta.

“Frozen 2”, la secuela animada del fenómeno de 2013, recaudó un estimado de 127 millones de dólares en Norteamérica este fin de semana. Si bien no alcanza el récord de películas animadas como Los Increíbles 2” de Pixar –otra secuela de Disney–, se trata del debut más taquillero de Walt Disney Animation Studios, que ha estado produciendo películas desde 1937.

La película también recaudó más que el filme original, el cual generó 93 millones de dólares en su debut durante las vacaciones de Acción de Gracias en 2013, y superó las expectativas de la industria que proyectaba que la secuela generaría 100 millones de dólares este fin de semana.

“Frozen 2” también consiguió el récord mundial para el estreno de una película animada, obteniendo 350 millones de dólares en todo el mundo.

Cuando “Frozen” fue lanzada en 2013, rápidamente se convirtió en una de las mejores franquicias de Disney. Inspiró juguetes, atracciones en parques temáticos e incluso un espectáculo de Broadway. A pesar de que “Frozen 2” llega seis años después de la película original, la secuela logró cifras récord para Disney. También logró elevar aún más el año sin precedentes de la compañía en la taquilla.

Disney ha tenido cinco éxitos de taquilla este año como “Avengers: Endgame”, “Toy Story 4” y “El Rey León”, que han generado más de mil millones a nivel mundial cada una. Para el mes de julio, Disney ya había obtenido el récord de mayor recaudación para un estudio en un año.

“La estrategia perfecta de Disney para 2019 una vez más sigue pagando grandes dividendos”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscor (SCOR).

Dergarabedian agregó que la película fue capaz de ofrecer entretenimiento familiar a “una audiencia global entusiasta en una ventajosa fecha de lanzamiento”, lo que ayudó a consolidar la posición de Disney como el estudio más taquillero del año.

El éxito de “Frozen 2” llega en el momento perfecto para Hollywood. La taquilla general de Norteamérica en 2019 ha bajado aproximadamente un 7% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Cada dólar cuenta”, dijo Dergarabedian. “Con solo cinco fines de semana restantes en el año, el éxito de taquilla de” Frozen 2 “es un elemento fundamental en el intento de la industria de revertir el déficit”.

Las próximas semanas también podrían ayudar a cambiar el rumbo en la taquilla. Posibles éxitos como “Cats”, “Jumanji: The Next Level” y “Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrenan el próximo mes para cerrar 2019.

En Argentina y Córdoba se espera el estreno de Frozen 2, anunciado para el 2 de enero de 2020.

