Martín Carrizo, baterista del grupo A.N.I.M.A.L de Gustavo Cerati y de Carlos “El Indio” Solari, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y necesita 6 millones de pesos para afrontar un tratamiento en Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer el mismo músico en su cuenta de Instagram. Allí relata que fue diagnosticado hace 4 años. A ese pronóstico lo escuché pero no lo oí. Porque no me interesó y seguí adelante como pude con mi vida, poniéndole la mejor cara y mi mejor sonrisa”. Sin embargo, más adelante el músico dijo “basta”. “Tiré la toalla y me entregué”, relata.

Carrizo hace dos meses lleva adelante un tratamiento con el que ve “muy buenos resultados”, pero debe continuarlo en EEUU.

Su hermana, Cecilia “Caramelito” Carrizo también hizo el pedido de ayuda: “Mi hermano Martín Carrizo debe viajar a EEUU para hacer un tratamiento. Le diagnosticaron ELA hace 4 años. Son 60.000 amigas y amigos que pueden acompañarnos en este tramo. Con $100 lo ayudás a continuar este recorrido de sanación”, posteó la cantante infantil y conductora de televisión.

Al pedido se sumó el exlíder de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, Carlos “El Indio” Solari. El músico difundió un video donde dice: “estoy hablando para pedirles un favor muy grande a todos, sobretodo en este momento en que la economía no anda muy bien, para ver si podemos darle un empujoncito a Martín Carrizo, ustedes lo deben conocer como el mejor baterista que hubo en la Argentina y uno de los que mejor espíritu tiene. Tiene un espíritu colosal. La está peleando mucho pero tiene una enfermedad muy compleja que necesita ir a tratarse al exterior”.

Solari continuó: “Agradezco a todos los que puedan replicar sobre este problema para que pueda enterarse la mayor cantidad de gente posible. Vamos a ver cómo entre todos le damos un empujoncito para que vuelva a poder vivir tranquilo y con dignidad”.

Cba24n