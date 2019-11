El pediatra Alejandro Luchessi denunció que, por parte de las autoridades del municipio de Villa Carlos Paz, está sufriendo “acoso, persecución política y un bullying laboral sin precedentes”.

El exconcejal y exdefensor del Pueblo se refirió, de esa forma, al conflicto desatado en el hospital Gumersindo Sayago, donde se desempeña hace 28 años.

Este mediodía, un grupo de pacientes organizó un ‘abrazo solidario’ al nosocomio con la intención de impedir el despido del profesional y reunió firmas ‘por la permanencia’ del reconocido pediatra.

Tras la intervención en el frente del hospital, los manifestantes decidieron ingresar para exigir explicaciones. Quien salió al cruce fue el secretario de Salud Pública, Rubén López, quien negó que se esté pensando en despedir a Luchessi, y argumentó que el conflicto surgió a partir de un “incumplimiento en el horario” que derivó en una suspensión.

El pediatra, en tanto, rechazó esta acusación.

“Me han cambiado la carga horaria y el turno.

Después que dejé de ser defensor del Pueblo nunca me restituyeron mi carga horario ni mi turno. Esto es un manejo políticamente direccionado”, señaló. Y planteó que, “es totalmente falso” que haya tenido incumplimientos.

“Me pagan asistencia y puntualidad hace 28 años, nunca la perdí. Ahora me han suspendido pero no me han notificado e igual me dan los turnos. Es muy raro. Si estuviera suspendido no tendrían que haberme dejado trabajar en el hospital y yo sigo yendo.

Es muy irresponsable lo que están haciendo”, dijo a VillaNos Radio.

Precisó que, sin aviso previo, “me descontaron el 60% de mis haberes de octubre”.

“Estoy sufriendo un acoso, persecución política y bullying laboral sin precedentes”, afirmó.

Tras aclarar que, “mi única participación política en este momento es estar afiliado al partido radical”, consideró que la actitud de las autoridades “marca la intención de desvincularme, y entonces apelan a procedimientos persecutorios como para que uno no justifique su hacer o se termine hartando y renuncie. Pero yo no lo voy a hacer y estoy encarando mi defensa legal”.

“Voy a reclamar un resarcimiento moral, ético y económico”, advirtió.