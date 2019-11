Con 6 nuevos casos, el número de afectados en el país por el virus del sarampión asciende a 44 en este 2019.

Así lo confirmó la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología quienes advierten que 9 de cada 10 personas susceptibles en contacto con el virus pueden enfermar.

De estos 44 casos de sarampión, 42 fueron detectados en Argentina y 2 en España. De los 42 casos detectados en Argentina, 7 son casos importados o relacionados a la importación y 35 no cuentan con antecedentes de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados.

Los 7 casos importados o relacionados a la importación fueron detectados en la CABA (4), Buenos Aires (1) y Santa Fe (2).

Los 35 casos restantes iniciaron exantema entre las SE 35 a 42 y corresponden a residentes de la CABA (14) y Buenos Aires (21).

Este virus no tiene tratamiento específico y puede generar complicaciones y hasta la muerte, por lo que se recomienda vacunar para prevenir.

Recomendaciones para la vacunación



El Ministerio de Salud de la Nación, a través del Boletín Integrado de Vigilancia, recuerdan cuales son las recomendaciones para prevenir este “brote que no está controlado”.

Para el equipo de salud de todo el país

• Todas las personas que trabajan en el nivel asistencial por ejemplo, mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc., deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

Para población de todo el país

Verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad:

• De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas).

• Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con

componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión.

• Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes.

Para residentes en Argentina que viajen al exterior

• Niños menores de 6 meses de vida: se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad.

• Niños de 6 a 11 meses de vida: en caso de no poder aplazar el viaje deben recibir una dosis de vacuna triple viral, “dosis cero”. Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario. Se recomienda no viajar al exterior.

• Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral. La 1era dosis correspondiente al año de vida y la dosis de Campaña Nacional de Seguimiento 2018. Aquellos niños que no hayan recibido la dosis de Campaña 2018, deberán recibir una dosis adicional.

• Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión). De no contar con las dos dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.

• Embarazadas: pueden viajar si acreditan dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión). Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión.

Los niños y las niñas entre 6 y 11 meses de vida, DEBEN recibir una dosis de vacuna triple viral, “dosis cero”. Esta “dosis cero” es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

Los niños y las niñas de 13 meses a 4 años inclusive DEBEN acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral después del año de vida.

