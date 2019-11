El presidente Mauricio Macri realizó su última reunión de Gabinete ampliado. Junto a funcionarios, dirigentes y legisladores oficialistas realizó un balance de su gestión y los desafíos de Juntos por el Cambio como oposición.

“Para todos aquellos que ya desde 2003 me vienen preguntando si me voy a retirar de la política, les quiero decir que estoy acá y no me voy a ir a ningún lugar”, expresó el mandatario.

Y agregó: “hay Mauricio para rato, o debería decir hay gato para rato”.

“Estamos orgullosos de las cosas que logramos, pusimos en marcha un Estado que tenía trabas y corruptelas, esto fue un antes y después de los que hicimos”, añadió.

Además, Macri sostuvo que después del 10 de diciembre Juntos por el Cambio será una “oposición constructiva, que no pone palos en la rueda”.

cBA24N