El concejal Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) se pronunció sobre la polémica que ganó la opinión pública en estos días respecto a la escala salarial que comenzará a regir desde enero para los funcionarios, y que incluye un aumento considerable.

Los números (por caso, el intendente tendrá un ‘básico’ de 250 mil pesos) están absolutamente fuera de contexto en relación a la situación de la enorme mayoría de los vecinos de nuestra ciudad y del país en general.

En este marco, Ribetti consideró que hablar de un aumento para los funcionarios públicos es “un desatino, una falta absoluta de empatía y una actitud obscena”.

En una extenso descargo que publicó en su perfil de Facebook, el edil de CPD precisó que, por una decisión tomada al momento de asumir, solo se queda con un tercio del sueldo que le correspondería. El resto se utiliza para solventar distintos programas, como por ejemplo el denominado Barrios Productivos.

“He decidido, desde el primer día que entre en función, limitar mis ingresos, dividiendo mi sueldo en tercios, yo me quedo con un tercio y el resto lo disponemos para impulsar proyectos en los Barrios por medio de un programa llamado Barrios Productivos con el cual estamos apoyando iniciativas productivas en los barrios de la ciudad. Sí, leyó bien, no me quedo con todo el dinero porque no nos parece bien que en semejante situación de crisis gocemos de semejante privilegio”, afirmó.

Recordó, asimismo, que en la campaña electoral desde el espacio propusieron, si ganaban, “limitar los sueldos de los funcionarios del poder ejecutivo”.

“Esta propuesta la presentamos con video de nuestro candidato a intendente, Emilio Iosa, donde mostraba los fajos de dinero que ganaba el Intendente y lo que nosotros considerábamos justo como remuneración por esa función. La idea fue establecer como sueldo máximo el salario de una directora de escuela del nivel medio con cinco años de antigüedad. Pero no ganamos la intendencia, conseguimos dignamente una banca en el Concejo de representantes, lo logramos en una campaña con un presupuesto que representa la mitad de lo que se propone como salario hoy para un mes, una campaña austera, humilde, honesta y amiga del medio ambiente, una campaña fiel a nuestro estilo”, afirmó.

Precisó que una vez en el Concejo, “mi segundo proyecto de ordenanza fue el pedido de la declaración de la emergencia alimentaria y el pedido del establecimiento de políticas públicas para responder a la tremenda crisis económica en la que estamos inmersos pensando particularmente en los sectores económicos más desfavorecidos”.

“El proyecto aún espera en el freezer del concejo, (junto a otra docena de proyectos propios presentados) ser tratado por la comisión respectiva. En la misma sesión, el Concejal Lassaga, propone una reducción del 60% del sueldo de los concejales, y fui yo el único concejal que apoyó la moción del tratamiento sobre tabla de este tema”, advirtió.

Y planteó: “Se imaginan que habiendo pedido la emergencia alimentaria, habiendo apoyado el proyecto de Lassaga, habiendo decidido dividir mi sueldo me es imposible desde el punto de vista ético estar de acuerdo con el aumento de mi sueldo y el de los funcionarios en general. Me parece un desatino, una falta absoluta de empatía y una actitud obscena siquiera sugerirlo”.

Se refirió, además, a la discusión que se viene en el seno del cuerpo legislativo sobre el proyecto de presupuesto para 2020. “En la última reunión de labor parlamentaria el oficialismo ofreció abrir las puertas a la discusión de este presupuesto, nosotros aportaremos como propuesta un criterio de austeridad en lo que hace a las partidas presupuestarias del salario de los funcionarios, les ofreceremos poner un límite máximo a los sueldos, les ofreceremos la posibilidad de pensarnos coherentemente en este contexto de crisis, de dar señales concretas a la sociedad de que la motivación que nos sentó en esas bancas es la vocación de servicio y no el sueldazo. Ese es el estilo Carlos Paz Despierta”, finalizó.