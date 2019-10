La Semana de la Cultura Diversa es una propuesta organizada y elaborada por la Agencia Córdoba Cultura en la cual adhieren el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, la Fundación ALAS, la Federación CREFOR, Asociación MIRADA DIVERSA, y la Casa Trans, en coordinación con un gran colectivo de artistas y salas de teatro independientes.

El objetivo es potenciar a Córdoba como una ciudad respetuosa de la diversidad, mediante actividades culturales que aporten a los valores de la comprensión social y la inclusión, hacia una sociedad con plena igualdad de derechos.

Es importante señalar que la programación surge un relevamiento hecho por organizaciones, espacios comunitarios e institucionales públicas, sumada la valiosa experiencia de la primera edición de la Semana de la Cultura Diversa.

Multidisciplinar

Se prevén seis obras teatrales, cuyo contenido pone en relieve el respeto, la pluralidad y la diversidad en salas oficiales y del circuito del Teatro Independiente.

Mediante la danza teatro, por otra parte, se pretende interpelar las experiencias de las nuevas generaciones atravesadas por nuevas formas de relacionarse.

Con exposiciones individuales y de artistas que forman parte de distintos colectivos, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres y la ante sala del Teatro Real, el objetivo está centrado en despertar una reflexión desde la perspectiva de género sobre las identidades y sexualidades no binarias. En este particular, la apertura será con “Il Castrati”, una obra para teclados, violines y violoncelo, con la actuación del Contratenor Ángelo Daaé, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres y un cierre de manera expectante con la actuación de los Can Can y nuestra actriz, comediante, bailarina, vedette, directora y productora teatral argentina CARMEN BARBIERI, en la sala Carlos Giménez del Teatro Real.

A esas actividades, se suma el ciclo de Cine Diverso, que lleva cinco años y se incorpora a las propuestas de la semana diversa, con una instancia para el intercambio de opiniones.

Es ley

El 16 de mayo de 2018, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley 10.544 que instituyen el “Día Provincial por la Igualdad y la no Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género”, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

La ley establece que los tres poderes del Estado Provincial, en el ámbito de sus competencias, desarrollen actividades públicas que estimen pertinente tendientes a crear conciencia y promover los derechos que co-ayuden a consolidar una cultura basada en la defensa de los Derechos Humanos, en el respeto y valorización de la diversidad y en la trasmisión de valores que favorezcan la construcción del concepto de ciudadanía para afianzar y consolidar el sistema democrático”.

Programación completa.