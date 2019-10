El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que no afectará la Caja de Jubilaciones de Córdoba en un posible gobierno.

La relación entre los gobiernos de Unión por Córdoba con la administración kirchnerista tuvo en materia jubilatoria uno de los puntos de discordia.

En una entrevista exclusiva con FM 102.3 Fernández afirmó: “Nunca alteraría un derecho que alguien ya tiene. No sé si Córdoba hizo lo mejor en materia jubilatoria porque hace años tiene problemas con esa Caja. Pero si hubo un error, ese error no lo deben pagar los que están jubilados. Eso está claro. Ellos tuvieron un derecho que el Estado les dio”.

Además comentó que era un tema de charla recurrente con el fallecido exgobernador José Manuel De la Sota. En el último tiempo el candidato a presidente a mostrado en reiteradas oportunidades junto a Natalia, hija del exmandatario.

“No me gusta esta historia de la Argentina que iguala para abajo. Lo que hay que hacer es preservar derechos y ayudar a Córdoba, no hay otro modo. No queremos jubilados más pobres. Para empobrecer jubilados estuvo Macri. No cuenten conmigo para eso”, agregó en diálogo con el medio universitario.

Cba24n