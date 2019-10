El cantante Axel suspendió el show que iba a dar este sábado en Bell Ville después que se conoció una denuncia por abuso sexual que una joven presentó en Río Negro.

El artista iba a presentarse en la localidad del interior de Córdoba con motivo del a Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol.

La denuncia de la cual se desconocen los detalles para preservar a la víctima está a cargo de la Fiscalía de Cipolleti que informó que se encuentra recabando testimonios y pidiendo informes a otros organismos.

El caso estalló después que Axel quedó envuelto en una polémica por un vídeo que se viralizó dónde intenta abrazar a la cantante Tini Stoessel y ella gira el cuerpo para sacarse la mano de encima. Sin embargo ambos le restaron importancia y aseguraron tener una buena relación profesional.

A raíz de este hecho la periodista Paula Galloni comentó, en el programa Pampita Online, que el artista intentó acosarla después de una entrevista. “Terminamos de hacer la nota y habrá imaginado que como era buena onda con él me gustaba. Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola”, dijo la periodista.

