Leonardo ‘Tati’ González, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (Ashoga), estimó que para la temporada de verano que se acerca las tarifas aumentarán “no menos del 40%” respecto al año anterior.

“Hoy en algunos casos se está trabajando con tarifas iguales a enero 2019, con todos los incrementos que hubo en servicios, impuestos y tasas. Esta baja rentabilidad impide la contratación de personal y genera imposibilidad de reponer y agregar distintos elementos, lo que puede impactar en la calidad de los servicios que se ofrecen”, contextualizó.

De cara al verano planteó que, “de enero a enero calculan que habrá un 55% de inflación, y si bien creo que el sector no podrá incrementar las tarifas en ese mismo porcentaje se buscará ajustarlas lo mejor que se puede para para intentar ir cerrando la brecha con la baja rentabilidad”. Y en este sentido estimó que “no se podrá aumentar menos del 40%”.

“Los incrementos arrancarán desde ahí y después está el mercado que se ocupará de acomodar los precios”, señaló a VillaNos Radio.

Sobre las expectativas para la temporada alta, González reconoció que “todo es incertidumbre”.

“Hay una incertidumbre total y todos están esperando para ver qué pasa después de las elecciones”, indicó.

“El turismo estudiantil ha venido decayendo”

Durante la charla el directivo de Ashoga también fue consultado por la situación del turismo estudiantil en Villa Carlos Paz.

“Ha venido decayendo en los últimos años, y más allá de las cuestiones locales, el gran motivo es imposibilidad de pagar un viaje que tienen los padres.

Este año la temporada estudiantil ha comenzado débilmente, y no creo que sea muy diferente a la del año pasado”, dijo.

“Si me piden que siga como presidente, sigo”

Tras el conflicto con Rodrigo Serna que terminó con la renuncia como presidente de la Ashoga, una sanción de la comisión directiva y la posterior judicialización, la entidad afrontará en octubre la asamblea para renovar sus autoridades.

“Si hay más de una lista habrá elecciones, y si no se hará por consenso”, puntualizo González. Y contó que, “hasta el momento no hay movimientos de otra lista”.

“Mi intención es seguir trabajando. Si me dicen que siga como presidente, sigo. Y si no, no. No me cambia nada. Igual voy a venir a poner el hombro y a trabajar por el sector”, afirmó.