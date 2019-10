La legisladora electa publicó dos spots en redes sociales. En el primero, manifiesta su respaldo a la boleta corta de candidatos a diputados de Hacemos por Córdoba. Para el tramo presidencial, sostuvo: “Elijo recomponer el diálogo y comprometerme con la nueva Argentina que se viene de la mano de Alberto Fernández”.

En dos videos publicados en redes sociales, entre el pasado viernes y ayer, Natalia De la Sota expresó su respaldo a la candidatura de Alberto Fernández, para el tramo a presidente de la Argentina, y a los candidatos a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, la boleta corta del peronismo de nuestra Provincia.

“Por estos días, me encuentro con gente me pregunta ¿qué va a pasar ahora?, ¿qué va a pasar con Córdoba, con el país?”, y los entiendo, porque hemos tenido experiencias difíciles con gobiernos nacionales. Pero un pasado de desencuentros no significa que eso no se pueda cambiar. Era un camino que José Manuel ya había comenzado a recorrer, el de la reconciliación, el de la tan necesaria reconstrucción del diálogo”, indicó.

UNA ARGENTINA QUE NOS INCLUYA A TODOS



Este es el momento de la reconciliación nacional, el de la

reconstrucción del diálogo.#Puentes pic.twitter.com/QmhtDYillu — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 9, 2019

“No estamos condenados a nuestro pasado. Siempre hay un presente y un futuro por los cuales vale la pena luchar”, subrayó en el video. “Por eso quiero ser clara: mi límite es el sufrimiento de la gente”, sostuvo.

“Entre superar viejos rencores o resignarnos a la exclusión, al dolor y al desamparo que viven hoy tantos argentinos, no tengo dudas: elijo recomponer el diálogo y comprometerme con la nueva Argentina que se viene de la mano de Alberto Fernández. Una Argentina que, finalmente, nos incluya a todos”, enfatizó.

Diputados que defiendan Córdoba

En el primero de los spots difundidos, la legisladora electa reiteró su respaldo a los candidatos a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, la coalición que encabeza el Partido Justicialista. “Vivimos un momento muy difícil, por eso hay que velar por los derechos de los cordobeses, hay que trabajar duro para que nuestra querida provincia sea parte de esta nueva historia que comienza en la Argentina”, expresó.

MI COMPROMISO ES CON CÓRDOBA



Los cordobeses vamos a estar muy bien representados y defendidos en el Congreso de la Nación.#HacemosPorCórdoba #DiputadosPorCórdoba #Puentes pic.twitter.com/oTYOfMZ7mn — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) October 5, 2019

“Hoy, lo más importante es la certeza de que con los diputados de Hacemos por Córdoba, encabezados por Carlos Gutiérrez y Claudia Martínez, los cordobeses vamos a estar muy bien representados y defendidos en el Congreso de la Nación”, remarcó.

Esta semana, Natalia De la Sota participó en la ciudad de Córdoba de la apertura de comandos de campaña. Acompañó a los candidatos Carlos Gutiérrez, Claudia Martínez y Nora Bedano en las distintas seccionales de la capital. La semana próxima, recorrerá localidades del interior.