Iliana Calabró, Adabel Guerrero, Angel Carabajal, René Bertrand, Marcelo Iripino, Fernando Bertona, Pablo Alarcón, Omar Suárez, Denise Cerrone y parte del elenco de “La revista de Cocodrilo”, el elenco de “Dinamita” y el humorista Alejo De Santis, fueron algunos de los artistas que se dieron cita este lunes en el espacio que Villa Carlos Paz tiene en la Feria Internacional de Turismo anticipando lo que será parte de la cartelera teatral de la temporada 2020.

El intendente Daniel Gómez Gesteira recibió a cada uno de los artistas augurándoles una exitosa temporada. Cabe destacar que la presencia de parte de la colonia artística se destaca en el marco de esta feria de turismo posicionando a la villa como la ciudad número uno a nivel teatral en la Argentina, según destacaron desde el municipio.

Además, integrantes del Captur representando al sector hotelero y gastronómico y la cámara de empresarios teatrales acompañaron la propuesta. “Yo me relajo en Carlos Paz, soy una mujer muy acelerada que necesita la paz que la villa transmite, tengo muchos amigos a lo largo de tantos años. A mí esta ciudad me carga las pilas y me vuelve a mi eje. Estoy en un momento de mi vida donde necesito reencontrarme y esta temporada me va a permitir hacerlo en Carlos Paz. Esas largas caminatas por la villa a lo largo de ese lago, que para mí es algo mágico y llevarles algo nuevo a nivel espectáculo a mí me genera mucho entusiasmo”, manifestó Iliana Calabró, quien protagonizará una novedosa obra este verano en el Teatro Melos llamada “Perfectos Desconocidos”.

Convenio con la Asociación de Hoteles de Turismo

En el marco de esta jornada de la FIT, el Gómez Gesteira y el secretario de Turismo, Deportes y Cultura Sebastián Boldrini suscribieron un convenio para un trabajo en conjunto con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) a través de una reunión mantenida con sus autoridades a nivel nacional y regional.

Cabe destacar que dicha institución tiene como socios a establecimientos hoteleros de la villa como Amerian Carlos Paz, Grupo Pinares, Portal del Lago, Estilo MB y Howard Johnson.

Por otra parte, las autoridades locales recibieron también en el espacio de Carlos Paz al intendente de Cosquín Gabriel Musso, al intendente de La Falda, Javier Dieminger, a autoridades municipales de turismo y gobierno de la ciudad de Río Cuarto y al presidente de la Comisión Organizadora del Festival de Doma y Folklore de Jesús María Nicolás Tottis.