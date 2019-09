El fiscal federal de la provincia de Tucumán y especialista en delitos ambientales, Gustavo Gómez, estuvo en Villa Carlos Paz participando de la primera de una serie de charlas tituladas “ConCiencia sobre el lago, conversatorios para el desarrollo sostenible”.

La actividad se desarrolló a fines de agosto en el salón auditorio del hotel Los Sauces y contó con una nutrida concurrencia de referentes de organizaciones socioambientales y vecinos en general. El evento fue organizado por el espacio Carlos Paz Despierta junto a la Cooperativa Integral.

De esta primera charla participaron, además, el médico sanitarista Emilio Iosa y el doctor en biología Eduardo Benavídez quienes expusieron los alcances y el recorrido burocrático que ha tenido el Informe Alerta San Roque.

En diálogo con VillaNos Radio Iosa recordó que cuando presentó el informe en el Senado se encontró con el fiscal Gómez a quien ya conocía por el trabajo de la fundación Deuda Interna junto a las comunidades originarias del norte argentino.

“Le llamaron la atención los niveles de contaminación expresados en este informe, que tuvo una peregrinación interesante, desde la defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, pasando por el Concejo de Representantes hasta llegar al Congreso de la Nación”, recordó el líder del espacio Carlos paz Despierta.

Y remarcó: “Estamos ante una situación bisagra en la ciudad, y la posibilidad de tener aquí a un fiscal federal que ha demostrado durante años compromiso con causas ambientales -como con lo de Bajo la Alumbrera y de toda la gente del país que lo llama para distintas cuestiones ambientales- es muy importante”.

Por su parte, Gómez expresó que la temática de la contaminación del lago San Roque tiene algunos baches que habría que rellenar, especialmente en el campo de los delitos ambientales. “La ley 24.051, en los artículos 55 y 56, prevé los delitos ambientales de contaminación con residuos, y si hay algo que tiene este dique es contaminación con residuos. A mí me asombra, por ejemplo, que haya grandes empresas de Villa Carlos Paz, firmas cordobesas, que tiren sus líquidos cloacales crudos al lago.

“Esto es un grave delito ambiental. Vengo de una provincia como la de Tucumán, donde el presidente de la empresa privada que tiene encargada la distribución del agua y de los líquidos cloacales, ha sido citado a prestar declaración indagatoria por el delito de contaminación del río Salí. Nosotros tenemos unas 70 u 80 causas por crímenes ambientales que son delitos federales. Y acá en Carlos Paz, ¿ninguna? ¿Medio raro, ¿no?”.

En este sentido consideró que existe un gran desconocimiento por parte de la población sobre cómo impulsar acciones judiciales tendientes a determinar responsabilidades penales de quien comete un delito ambiental. De hecho, ese fue una de las principales preguntas que formularon las personas asistentes al conversatorio.

“Hay que trabajar mucho sobre la capacitación. Los temas de delitos ambientales no se enseñan ni siquiera en la facultad de Derecho. Es decir que estamos con un problema de ocultamiento de un tema que no se quiere mostrar. Es más, en el Senado de la Nación se está tratando un proyecto de Código Penal que quiere derogar los delitos ambientales. Y son delitos de peligros encima, por lo que yo no tengo que esperar que haya un resultado; si no sería una ley perversa. Si voy a esperar que alguien se muera para abrir una causa penal por un delito de contaminación estamos en el horno. Entonces, me parece que falta mucha capacitación y mucha educación”, afirmó.

Sostuvo que, a la hora de determinar responsabilidades penales, hay dos caras de una misma moneda. “Detrás de cada delito ambiental, siempre hay un funcionario público corrupto. Son las dos caras de una moneda”, manifestó y seguidamente subrayó: “Lo que hay que hacer es, como ciudadano, ponerse al hombro el sistema de administración de justicia, presentarse como querellante y ser, como querellante, un fiscal en causas penales. El querellante llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros en Tucumán tenemos querellantes cordobeses, como la ONG Conciencia Solidaria, que ha llegado hasta la Cámara Federal de Casación Penal en el caso de Minera La Alumbrera. Es decir, se puede, pero hay que estar atento”.

Consultado sobre el conflicto político que tiene como actores al municipio y a la Cooperativa Integral, el funcionario judicial reconoció que esa situación afecta la posibilidad de desarrollo de un trabajo mancomunado que ponga el eje en el saneamiento del lago. No obstante, planteó propuestas específicas sobre acciones que se podrían emprender de manera conjunta.

“Me parece que tenemos que navegar por encima del conflicto político. Voy a ser muy concreto: si usted tiene un hotel que, teniendo la posibilidad de conectarse a las cloacas no lo hace y tira sus líquidos cloacales al lago, tanto la Cooperativa como el intendente le pueden iniciar una querella penal al directorio de ese hotel y mandarlos presos por el delito de contaminación ambiental. Eso supera cualquier discusión política. Y me parece que en eso podrían ponerse los dos de acuerdo y empezar a querellar a todas aquellas empresas que, debiendo haberse conectado a la red de cloacas, prefieren descargar los líquidos cloacales a una napa subterránea o al lago. Esto no se está viendo en Carlos Paz”, ejemplificó.

A lo que Iosa agregó: “Es muy importante que entendamos que el saneamiento del lago tiene dos caminos. Un camino corto, que tiene que ver con la voluntad política para ponernos de acuerdo, y un camino corte, que tiene que ver con la voluntad de avanzar con denuncias a funcionarios que conocen y que han tenido conocimiento de la situación de contaminación, y que han omitido sus funciones y sus responsabilidades. Personalmente, y desde el espacio político que representamos con Daniel Ribeti, queremos ir por el camino del consenso, por el camino de la construcción y del diálogo. Pero, por supuesto, no descartamos el camino corte, que es muy necesario si esto no avanza”.

Nota correspondiente a la edición n° 545 del periódico La Jornada, del 25 de setiembre de 2019.