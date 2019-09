Natalia Lenci planteó que su posicionamiento respecto al síndico de Carlos Paz Gas “no era una sorpresa para nadie”, y llamó a trabajar dentro del frente Capaz “con adultez y madurez”.

“Las autoridades del comité provincia me dijeron que (Carlos) Felpeto había ido a pedir la firma para nombrar a su hija manifestando que estaban todos de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo y solicité varias reuniones del espacio para tratar este tema que fueron vaciadas. Hablé con todos los dirigentes pero no tuve respuestas y el partido me exigía resolverlo”, relató a VillaNos Radio.

Sostuvo que, “cuando Molina presentó su proyecto planteamos integrar los dos síndicos, pero no hubo voluntad”.

“Hice todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo. Hoy analizo que desde el otro lugar estaban jugando a la ruptura”, dijo.

Negó que tanto el tratamiento del síndico de CPG como el nombramiento del Auditor de Gestión signifiquen que haya acordado con el oficialismo.

“No fue especulativo lo del Auditor. Se dio la casualidad que se trató el mismo día, pero no tengo ningún tipo de acercamiento con el oficialismo. Estoy tranquila y sé de mis convicciones. El tiempo juzgará como son los hechos”, finalizó.

Nota correspondiente a la edición n° 545 del periódico La Jornada, del 25 de setiembre de 2019.