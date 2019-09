La cantante Jimena Barón se hizo eco de la polémica que se generó tras su paso por la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz.

Cabe recordar que ‘La Cobra’ fue uno de los shows principales del evento que tuvo lugar el pasado sábado.

Antes que subiera al escenario, uno de los animadores se dirigió al público preguntando: “¿Quién quiere ver a Los Caligaris? ¿quién quiere ver a Las Pelotas? ¿quién quiere ver el culo de Jimena Barón? Ella lo va a mostrar sin ningún problema”.

El colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz denunció públicamente esta situación y consideró que la cantante fue víctima de ‘violencia machista simbólica’.

La polémica se replicó en medios de todo el país y hoy, Jimena Barón realizó un duro descargo en sus redes sociales.

“No está bien que me presenten como un culo. No está bien que la arenga hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no. Si presentan culos, que presenten los de todos, los que estuvieron después y los que estuvieron antes”, dijo. Y aclaró: “Si tengo problemas o no en mostrar el culo es un tema mío y no debería ser presentación de un show”.

“Me sorprende estar en 2019 y que sea un tema mostrar el culo, mostrar una personalidad sexual si se quiere… Me aburre, me parece antiguo.

A mí me importa tres carajos lo que piensen los demás, pero hablo porque hay muchas mujeres que la pasan mal, y que están completamente censuradas, viviendo bajo un mandato y una etiqueta de cómo hay que ser y qué hay que mostrar y qué no hay que mostrar.

Este tema es una pelotudez, es una puta mierda”, afirmó.

“Soy una persona normal que muestra el ojete, que le gusta coger, que le gustan los hombres y que lo vive todo con libertad. Después traten de ser respetuosos al presentarme porque soy una artista, soy una cantante.

Entiendo chabón que si te impactó mucho mi culo hayas quedado obnubilado pero no culiado, soy cantante y monté un gran show”, remató en un mensaje directo hacia el conductor.

Compartimos las palabras de Jimena Barón respecto de las palabras del presentador Andrés Manzur de FM Córdoba al presentarla en el festejo del Día de la Primavera en Carlos paz.“¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema”, dijo el presentador el sábado pasado. Posted by Niunamenos Villa Carlos Paz on Thursday, September 26, 2019