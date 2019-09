La fractura en el frente Capaz tras no lograr acuerdos entre los distintos sectores para la designación de un síndico titular y un suplente en Carlos Paz Gas sigue sumando voces.

Esta vez fue Martín Pereyra, referente del partido Primero la Gente, quien en calidad de integrante de la coalición respondió a la nota publicada este jueves en La Jornada Web donde se daba cuenta de la compleja situación.

“Capaz no detonó, acá lo que sucedió es que una persona que integraba el espacio y cuya responsabilidad era nada más y nada menos que la de ser concejal del frente Capaz, tomó la decisión unilateral de desconocer un mandato del espacio político al que representa y por el cual llegó al Concejo, presentando un proyecto personal y estafando moralmente a las 6000 personas que eligieron que Capaz sea la principal oposición y quien controle y vele por los intereses de esta ciudad al aliarse con el oficialismo, cosa que ayer quedó en evidencia en las votaciones del cuerpo legislativo”, afirmó. Y agregó que, “lamentablemente asistimos a un fraude al electorado, porque la concejal Lenci presentó un proyecto que el oficialismo vota en nombre de la UCR, partido que no sólo no es reconocido en la proclamación de autoridades electas por la junta electoral, sino que tampoco tiene reconocimiento institucional en el Concejo de Representantes, ya que ese reconocimiento es en ambos casos al frente Capaz. Ese espacio por el que ella resulta concejal dio un mandato que fue presentado formalmente por el presidente del bloque y avalado por todos los espacios políticos que integramos el frente. Entonces lo que pasó ayer no fue que detonó Capaz, sino que alguien que fue electa por la principal fuerza de oposición al gobierno, con claras diferencias al mismo, decide ahora acompañar al gobierno. Habría que recordar el caso de Borocotó para que nos quede más claro”.

“¿Con qué cara Natalia Lenci mira a su electorado ahora para explicar sus actitudes y su acuerdo con Carlos Paz Unido? Ahora, ¿la banca es de la persona o es del Frente?”, finalizó.