El presidente del Grupo América denunció que fue víctima de presiones por parte del jefe de Estado, Mauricio Macri, por negarse a un pedido que el mandatario le realizó al inicio de su gestión.

En una entrevista realizada por el periodista Alejandro Fantino en el programa Animales sueltos, Vila contó que Mauricio Macri le pidió que cediera al Estado el espectro (las frecuencias de telecomunicaciones que se utilizan para distintos servicios), perteneciente a la empresa Supercanal Arlink, porque el mandatario nacional había asumido un compromiso para entregarsela al Grupo Clarín.

De acuerdo a lo denunciado por Vila, al negarse a ceder ese espectro el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, impulsó una denuncia penal en su contra.

“Macri asumió un compromiso conmigo. Cuando él asume la presidencia me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín”, aseguró Vila.

El empresario explicó luego que tras arribar a “un principio de acuerdo”, el Presidente se comprometió a interceder ante la Justicia para desactivar la denuncia penal en su contra.

“Yo le dije que no podía; finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal”, explicó Vila.

El titular del Grupo América, dijo tener toda la documentación que certificaría y respaldaría lo denunciado.

Investigación judicial

Ante la denuncia pública efectuada por Daniel Vila, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió investigar las supuestas presiones que dijo haber recibido el empresario de medios por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El planteo por “averiguación de delito” fue sorteado y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.-

