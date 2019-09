Una vez más, Panini lanza el nuevo Álbum Oficial de figuritas del torneo de Primera División de Argentina, la Superliga, ideado para quienes viven la pasión futbolera a flor de piel y disfrutan de compartir momentos de alegría y diversión junto a los más queridos. El objetivo es participar, compartir y para los más fanáticos, completar el álbum que congrega a los cracks del fútbol argentino. Padres, hijos, abuelos, nietos, tíos y sobrinos transpirarán la camiseta y compartirán momentos únicos de felicidad rememorando las mejores hazañas de los 336 jugadores que integran el álbum.

Grandes y chicos, hombres y mujeres vivirán la emoción de abrir un paquete y encontrarse con esa figurita que faltaba para completar un equipo y así, estar más cerca de lograr el objetivo. Los momentos compartidos serán únicos e irrepetibles.

Fernando tiene 36 años y recuerda su niñez completando el álbum de Panini: “Mi abuelo era quién me llevaba al kiosco cerca de casa y me compraba el álbum y algunos paquetes de figuritas. Juntos nos sentábamos a mirar cada página del álbum y pegar las primeras figus. Luego mi papá me compraba más figuritas y juntos llenábamos el álbum. Recuerdo una vez que no podía dar con la figurita de Enzo Francescoli, para mí era la más difícil. Finalmente pude conseguirla intercambiando figuritas con el hijo de un compañero de trabajo de mi viejo. Todavía recuerdo la alegría de aquel día”.

Panini es la encargada de mantener viva la pasión con las colecciones de figuritas. La tradición se transmite a través de generaciones de familias que abrazan cada edición y contagian entusiasmo a los más chicos. Con el nuevo Álbum Oficial Panini de la Superliga Argentina, familias, amigos y coleccionistas podrán vivir la emoción del torneo ¡figurita tras figurita!