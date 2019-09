El actual oficialismo, al menos en el inicio de la gestión encabezada por Daniel Gómez Gesteira, no se diferencia mucho del anterior bajo el liderazgo de Esteban Avilés.

Una marcada prepotencia política signa los primeros pasos en el ámbito legislativo donde Carlos Paz Unido, gracias a la cláusula de gobernabilidad, dispone de siete bancas sobre doce a pesar de haber sacado bastantes menos votos que la oposición en su conjunto.

Aunque el discurso oficial habla de diálogo y consenso, la realidad impone una lectura completamente diferente.

Es que, para CPU, los conceptos diálogo y consenso aplican sólo si los eventuales interlocutores avalan su postura. Sea el tema que sea.

Ejemplo de ello –otro más- es la frustrada designación del Auditor de Gestión por parte del Concejo de Representantes.

Encerrado en su posición e incapaz de generar acuerdos, el bloque de CPU no logró sumar ni un voto para aprobar su propuesta (necesitaban ocho), y tampoco respaldó la única alternativa presentada por la oposición.

Así, el cargo quedó vacante.

Auditor de Gestión

La Auditoría de Gestión fue creada por la Carta Orgánica Municipal. El artículo 136 dispone que el Concejo de Representantes designa con mayoría agravada a un Auditor de Gestión, como órgano técnico auxiliar, a propuesta de los bloques legislativos y que se desempeña durante el mandato del Cuerpo.

Son requisitos ser profesional de Ciencias Económicas y tener cuatro años de residencia continua en la ciudad.

Tiene como tarea analizar técnicamente la ejecución de los proyectos y programas expresados en el Presupuesto y Cálculo de Recursos en todos los órganos y organismos de gobierno, a los fines de que el Concejo de Representantes pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos de gobierno.

Si bien la Carta Orgánica entró en vigencia en 2008, en el gobierno de Carlos Felpeto, el cargo se mantuvo vacante y recién se ocupó en la primera gestión de Avilés (2011-2015) con la designación de Alejandro Díaz, quien se desempeñó también en el período 2015-2019.

Con la puesta en marcha del gobierno de Gómez Gesteira, el Concejo de Representantes debía designar al nuevo Auditor de Gestión.

La mayoría agravada implica que para proceder al nombramiento se debe contar con al menos ocho votos.

La decisión se toma en el marco de una sesión secreta. En este caso, tras un cuarto intermedio, la reunión se llevó a cabo el jueves pasado.

En ese contexto, solo dos bloques presentaron propuestas: CPU y Carlos Paz Somos Todos (CPST). Capaz, Carlos Paz Inteligente y Carlos Paz Despierta no ofrecieron ningún nombre.

El planteo de la oposición fue tratar de llegar a un acuerdo, pero el oficialismo se mantuvo firme con su propuesta, y forzó una votación que sepultó la posibilidad de llegar a un consenso.

Es que el oficialismo sólo sumó sus siete votos, por lo cual la propuesta fue desestimada. El nombre que acercó Jorge Lassaga (CPST), en tanto, tuvo únicamente su propio voto, y también fue desestimado.

Es curioso que aunque CPU culpó de este fracaso a los bloques que no votaron ni propusieron a nadie, la realidad es que si el oficialismo apoyaba la alternativa de Lassaga los ocho votos se conseguían. Claro que esto significaba ceder, algo que no está en los planes.

Opiniones

El jefe del bloque de Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, calificó de “irresponsable” la actitud de los concejales que no votaron -ni presentaron- ninguna de las propuestas.

“Están dejando de lado el cumplimiento de la Carta Orgánica. No vamos a tener Auditor de Gestión. Estamos preocupados. Lo que quieren es que no funcione. Es la única interpretación posible”, acusó, aunque no dio ninguna explicación de por qué el oficialismo no respaldó a la candidata presentada por Carlos Paz Somos Todos.

Lassaga, por su parte, consideró que el oficialismo “no debe nombrar todo” y que por eso “propuse una persona con antecedentes sobrados” para ejercer el cargo.

“Se debería haber consensuado en alguna persona independiente, pero el diálogo no existió y el oficialismo forzó la votación”, dijo a VillaNos Radio.

Y adelantó que si no se vuelve a tratar “habrá que recurrir a auditorías externas en casos puntuales”.

Desde el frente Capaz, Gustavo Molina opinó que la incapacidad de llegar a acuerdos dentro del Concejo tiene que ver con “resabios del autoritarismo propio del avilesismo”.

“El oficialismo tiene poca o nula capacidad de diálogo y quiere ir a los empujones. No dejó espacio para construir consensos y encontrar una persona que pueda sintetizar las condiciones para estar en ese cargo”, afirmó.

Argumentó que desde su bloque, “decidimos no apoyar ninguna propuesta porque no hubo vocación de consenso”. E insistió con que la responsabilidad es de los ediles de CPU: “No estuvieron dispuestos a acordar nada y el resultado es que no se pudo designar el Auditor”.