El médico sanitarista y referente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, cuestionó la política municipal en relación a los permisionarios del estacionamiento controlado popularmente conocidos como ‘naranjitas’.

En este sentido consideró que la situación es ‘naranja oscura’ tras visitar a Luis Juárez, quien recibiera una tremenda golpiza en su lugar de trabajo.

“La situación actual de los naranjitas en Villa Carlos Paz es naranja oscura. Lo digo así porque así siento que es la triste realidad. Esta política pública de tener gente trabajando en negro, sin obra social, sin ART, sin seguro alguno, es medieval”, acusó. Y advirtió que, “lo que le ocurrió a Luis no es un caso aislado”.

“Los naranjitas de Villa Carlos Paz son vecinos y vecinas con derechos pero tienen miedo de reclamar, muchos de ellos son adultos mayores, sin familia y sumamente vulnerables… No se pueden enfermar, no se pueden accidentar, no se pueden jubilar… ¿Y el municipio de la gestión comunitaria dónde está?. Si te he visto no me acuerdo o me acuerdo solo en las elecciones. Esto es inadmisible”, enfatizó.

Denunció con que, “muchos tienen miedo de expresar su situación, muchos están cansados, pero Carlos Paz Despierta no logró un concejal para quedarse mirando desde una oficina esta injusticia. Ofrecimos abrirles la puerta del Concejo y escucharlos para trabajar en una normativa a la altura del ser humano y no a la altura de la prebenda política o partidaria”.