Villa Carlos Paz será sede los días 7 y 8 de septiembre de un gran festival ajedrecístico en el marco del ciclo de los Campeonatos Argentinos Amateur 2019, que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.

En una propuesta que aúna ajedrez, turismo y confraternidad y donde participarán ajedrecistas de once provincias y de la República Oriental del Uruguay, se jugarán dos torneos válidos al Elo Internacional, en la sede del Hotel Italia, 9 de julio 155, en pleno centro de Villa Carlos Paz. El festival es organizado por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC).

A) SEMIFINALES ARGENTINAS AMATEUR SUB 1700-2000-2300 “Ciudad de Villa Carlos Paz”: se jugará por sistema suizo a 6 rondas y a 60 minutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento por jugada. Tendrá una premiación de $ 6000.- (escala de premios: Al 1°: $ 2000.-, al 2°: $ 1500.-, al 3°: $ 1000.- y 4°: $ 500.-, premios al mejor sub 2000 y sub 1700: $ 1000.- a cada uno) y clasificará al 40% mejor ubicado en cada una de las categorías, para las Finales Argentinas Amateur previstas del 15 al 18 de noviembre en Las Termas de Río Hondo. Comienza el sábado 7 de septiembre a las 10:30 y pueden participar ajedrecistas de hasta 2199 puntos de Elo Internacional.

B) SEMIFINAL ARGENTINA AMATEUR SUB 1400 “HOTEL ITALIA CARLOS PAZ”: por sistema suizo a 7 rondas y a 30 minutos por jugador con 30 segundos de incremento. El ganador obtendrá una inscripción gratuita para participar en la primera Final del Campeonato Argentino Amateur, a realizarse en las Termas de Río Hondo. Prueba especial para aficionados no federados, federados con Elo inferior a 1400, y jugadores infanto-juveniles.

Premios a los tres primeros y por categorías: mejor sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 20, supra 50 y supra 65. Comenzará el sábado 7 de septiembre a las 15.

El viernes 7 habrá dos actividades especiales: desde las 20, una clase abierta y gratuita sobre “el poder de la coordinación de piezas” y desde las 22, el Torneo Abierto Elo Blitz “Isaías Pleci”, por sistema suizo a 9 rondas, a 4 minutos por jugador con 2 segundos de incremento.

Informes e inscripciones: Se ofrecen paquetes de alojamiento e inscripción, a partir de $ 950.- (menores de 18 años) y $ 1100.- (mayores), que se pueden recabar en la web oficial del torneo https://ajedrezencarlospaz.wordpress.com/, telefónicamente al 0351-155 126 557 (WhatsApp +54 9 351 5126 557) o personalmente en la sede del torneo, Avda. 9 de Julio 155 – Villa Carlos Paz, los días 6 y 7 de septiembre de 2019.