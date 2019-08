La artista plástica carlospacense que tuvo que atravesar una dolorosa enfermedad, salió adelante y volvió a crear dibujos y murales.

Se cumplió un año de la operación de un tumor cerebral que tuvo Luva Lubatti. En ese momento tuvo que apelar a la solidaridad de la gente para reunir un millón de pesos y poder ir a operarse a Buenos Aires.

La artista plástica cordobesa continúa con un tratamiento de rehabilitación y de a poco ha vuelto a su trabajo: pintar. Recientemente pudo viajar sola a Barcelona para realizar un trabajo y se encuentra feliz de haber adquirido nuevas experiencias en la pintura.

A un año del tumor cerebral que la tuvo en primera plana, la artista brindó una entrevista para Crónica de Mediodía.

La joven es un ejemplo de vida porque nunca bajo los brazos y porque afortunadamente todo salio muy bien. Luva comparte: “La fortaleza aparece en los momentos mas duros, si no me hubiera pasado esto no me hubiera acercado a cosas mas espirituales, mas verdaderas. Son aprendizajes”. “La rehabilitación es todos los días, forma parte de mi rutina”.

“A la pintura nunca deje de hacerla. Cuando pude empezar a usar mi cuerpo un poco mas ya empece a trabajar, en cosas mas pequeñas, en lo que podía con mi cuerpo. Hace poco me hablaron para trabajar en Barcelona, pude viajar y fue una experiencia maravillosa”.

Sus posteos en las redes ayudan a mucha gente que puede estar pasando por lo mismo: “Al final me di cuenta que soy una persona que tiene los medios para comunicar algunas cosas. Lo siento como una responsabilidad, hablar a la gente que le pasan cosas parecidas de lo que me pasó a mi. A veces es muy duro pedir ayuda pero te salva”.

Cba24n