El presidente del Partido Justicialista de Córdoba y titular de la bancada del peronismo en la cámara de senadores de la nación, Carlos Caserio, sostuvo que el exintendente Esteban Avilés debería “ir a un siquiatra”, tras analizar su comportamiento donde “se vive peleando con todos”.

“Hay algo en su personalidad que lo lleva a la pelea desmesurada. La pelea con las instituciones, especialmente con la Cooperativa (Integral) es ridícula”, acotó.

En una extensa entrevista con el programa ‘El Bissio de la Mañana’ (Next), Caserio opinó que Avilés está dentro de Hacemos por Córdoba “porque se acomodó y no tenía otra opción”.

“Tiene una gran capacidad para mimetizarse. Cuando gobernaba el kirchnerismo lo traía a (Sergio) Urribarri (en ese entonces gobernador de Entre Ríos) y le decía que era el primer kirchnerista. Hoy al gobernador (Juan Schiaretti) le dice que está más cerca del peronismo que de otras cosas. Él es así”, afirmó.

Respecto a las PASO nacionales, señaló que si bien preveían el triunfo del Frente de Todos “se dio un resultado por mayor diferencia” que plasmó “la realidad de la gente, la realidad de la economía, la realidad de un gobierno que va para atrás y que demostró impericia”.

Caserio también se refirió al recientemente asumido intendente Daniel Gómez Gesteira: “Mi único sano deseo es que asuma con personalidad y que no sea un mandatario de nadie”.

“Macri puso a la Argentina de rodillas”

El senador nacional, principal dirigente del peronismo cordobés que apoyó la precandidatura de Alberto Fernández para presidente, se mostró muy satisfecho con los resultados de las PASO 2019, donde el Frente de Todos le sacó 15 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio.

“Si bien preveíamos un triunfo significativo se dio un resultado por mayor diferencia. Es la realidad de la gente, la realidad de la economía, la realidad de un gobierno que va para atrás, que no solo no mejoró los problemas si no que los empeoró, y que demostró impericia para gobernar. Lo peor es el endeudamiento. Macri puso a la Argentina de rodillas”, evaluó.

Respecto a la performance en Córdoba consideró que, “Alberto ha hecho una muy buena elección en función de las realidades. Cuando Cristina sacó 54%, en Córdoba sacó 34, así que estos 31 puntos son una elección muy fuerte”.

“Alberto prendió bien en córdoba. Está dispuesta a dar vuelta la página y dejar atrás los desatinos (de la gestión de Cristina). Quiere una Córdoba integrada al país”, subrayó.

“Este muchacho tiene que ir a un siquiatra”

También opinó sobre el escenario en Villa Carlos Paz, donde el macrismo se impuso con el 55%.

“Carlos Paz es especial. Toda la vida fue una ciudad con una mentalidad no relacionada al peronismo. Tiene un pensamiento ideológico más conservador. Creo que hoy debe tener otra mirada y les pido a los habitantes que miren distinto a Alberto.

Acá han demonizado al kirchnerismo, pero una de las obras más importantes es la planta de cloacas, la más avanzada de Latinoamérica, que la hizo Néstor en un compromiso con nosotros”, contextualizó. Y apuntó que, “Carlos Paz tiene que hacerse cargo de las malas gestiones municipales”.

“Yo fui ministro de Obras Públicas de (José Manuel) De la Sota y ampliamos la Cárcano, hicimos el camino a Cabalango, el puente Uruguay, el barrio Centro de Inquilinos, escuelas nuevas, y después el Gringo Schiaretti trajo el gas dos veces.

Y sufro el acoso de un exintendente (Esteban Avilés) al que siempre le gusta encontrarse enemigos.

Se pelea con todo el mundo entonces no mejora el agua porque está peleado con la Cooperativa.

Cuando el mundo descentraliza y se quiere sacar servicios le quiere sacar el agua de la Coopi. Y yo hace diez años que no hablo con la Cooperativa, pero me parece ridículo que cuando tenés una institución que te resuelve los problemas porque le tengas bronca los quieras voltear. Además, se pelea con la Hotelera en vez de ayudar al turismo”, repasó.

Contó que, “me dio mucho dolor escuchar a este señor que no solamente me maltrata a mí, sino que dice que De la Sota maltrató a Carlos Paz, cuando el Gallego tomó una medida que cambió a la ciudad como fue bajar la tributación de los teatros y espectáculos públicos”.

“Este muchacho tiene que ir a un siquiatra. Siempre vive peleando con alguien y así Carlos Paz no puede crecer”, reforzó.

Tras la victoria del oficialismo en los pasados comicios municipales Caserio se comprometió a “trabajar para que a Carlos Paz le vaya mejor”, aunque advirtió que “es difícil con una gestión que no habla con nadie, que se pelea con todos, y con la que nunca se puede sentar a hablar porque parece que todos son enemigos”.

Por eso planteó que, “espero que Gómez Gesteira sea distinto”.

“Ganó con toda justicia y vamos a poner todo el empeño en apoyarlo, y espero que tenga una relación distinta con nosotros”, afirmó.

Y volvió a referirse a Avilés. “Cómo podés creer después de todo lo que hice como ministro o senador por Carlos Paz, lo que hizo De la Sota, que venga este señor a maltratarnos y decirnos que somos una porquería. Te repito, tiene que ir al siquiatra. Hay algo en su personalidad que lo lleva a la pelea desmesurada.

La pelea con las instituciones, especialmente con la Cooperativa, es ridícula.

Van ocho años de judicialización para que no tengamos mejor agua, no tengamos gas ni cloacas”, describió.

En este punto le recordaron a Caserio que Avilés fue electo legislador por la lista de Hacemos por Córdoba.

“Sí, es legislador de mi gobierno, no de mi partido”, aclaró. Y consideró que la inclusión en la lista se debe a la capacidad de “mimetizarse” que tiene.

“Avilés tiene una gran capacidad de mimetizarse. Cuando gobernaba el kirchnerismo lo traía a Urribarri y le decía que era el primer kirchnerista. Hoy al gobernador le dice que está más cerca del peronismo que de otras cosas. Él es así.

Como legislador hará lo que tenga que hacer, pero tengo grandes dudas de que esté ahí porque el proyecto de él sea el nuestro.

Está ahí porque se acomodó, no tenía otra opción. No creo que piense como nosotros, no le veo ningún pensamiento cercano a lo nuestro.

Cómo puede ser que una persona que está en el mismo espacio, que va a compartir un proyecto, salga a criticarnos arteramente todos los días, y nos hace operaciones de prensa con diarios afines que trabajan para él porque están comprados…

Las realidades también tienen que ser basadas en las relaciones humanas, en el respeto.

Todos los que estamos en un proyecto político tenemos algún tipo de relación. No se puede ser enemigo y estar en el mismo lugar.

Me da la impresión que es muy equivocado pensar que porque Avilés es parte de la lista de la provincia comparte con nosotros”, disparó.