Elisa Carrió nuevamente tuvo polémicas declaraciones en la reunión de gabinete ampliado que hizo Cambiemos en el Centro Cultural Kirchner (CCK) que no le gustó nada a los principales funcionarios del Gobierno.

“No nos van a sacar de Olivos los que lo quieren mover, nos van a sacar muertos”, aseguró la diputada, en una tonalidad de agresiva que no coincide con los pasos dados por Mauricio Macri.

En ese sentido, la fundadora de Cambiemos sostuvo: “La libertad y dignidad no se consiguen con un cambio de gobierno, se consigue con trabajo. El que no quiere trabajar no tendrá libertad”.

“Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos”, expresó. “Es fácil tener fe cuando tenés todo resuelto, pero hay que tenerla en la adversidad”, insistió.

En su discurso, Carrió también hizo espacio para los reproches a los referentes del espacio que no se mostraron junto a los postulantes del oficialismo: “Recorrí el país y vi muy pocos legisladores y funcionarios y ministros apoyando a nuestros candidatos. Vi la soledad de los candidatos nuestros. Ahora hay que acompañar más, porque en la victoria están todos”.

Asimismo, reiteró su respaldo al jefe de Estado: “Lo vi y lo abracé. Soy la primera defensora de este presidente en toda la república. Nunca me dijo que había que garantizar impunidad a nadie”.

Por otra parte, sorprendió al ratificar su apoyo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los funcionarios más apuntados como culpables de la debacle: “todos tenemos que sostener a Marcos, porque le pegan a él para pegarle a Macri”.

