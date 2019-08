El humorista regresa a la ciudad y presenta su espectáculo “UNIPERGONAL” con el que celebra sus 20 años de carrera junto a la gente.

Sergio Gonal desembarca en Teatro del Sol el sábado 17 y domingo 18 de agosto con un espectáculo renovado y el humor que lo caracteriza desde hace dos décadas. El humorista promete hacer reír a todos sin parar y el público podrá transitar diversos tipos de humor que fueron renovándose con el tiempo y durante el show la risa está garantizada.

“Regresar a una ciudad que me dio mucho en mi carrera me pone muy feliz y brindarles un espectáculo diferente me da alegría. Es un placer siempre volver a Carlos Paz, donde hay un público muy lindo que me trata como si estuviera en casa”, expresó. Y adelantó que, “el espectáculo es un recorrido por diferentes caminos del humor propios como los monólogos y también ajenos como es el de ser ventrílocuo. En este show podrán sentarse en la butaca y disfrutar de clásicos del humor como es el cine mudo, el de campo y radial. Toda la familia puede venir a disfrutar porque está pensado para que todos se sientan identificado”.

“Hacer humor en esta época es una cuestión de reeducarse, estamos en una sociedad machista y con el tiempo me di cuenta que muchas cosas que hacíamos estaban mal y que el contenido no era el apropiado. El humor que hoy hago es sano y decidí cambiar para aportar mi granito de arena a esta sociedad”, remarcó Gonal.



Funciones:

Sábado 17 y domingo 18 a las 21:30hs. Entradas 500 pesos en Autoentrada.