Otro trabajo fino de ladrones en un comercio. El viernes a la noche, un hombre y una mujer entraron a una peluquería del centro de Carlos Paz y, haciéndose pasar por clientes, robaron la billetera de una verdadera clienta. Tenía unos seis mil pesos y elementos personales de gran valor.

“Era de noche y la peluquería ya estaba cerrada con llave. Llegaron estas dos personas diciendo ser madre e hijo y pidieron entrar, les abrieron porque había una mujer mayor. Ahí empezó el engaño, hicieron todo muy rápido”, indicó la damnificada, Natalia Ramírez, en diálogo con ElDoce.tv.

Mientras el hombre le hacía consultas a la peluquera, la mujer se sentó. Fingiendo leer una revista sobre los colores de tintura, metió su mano izquierda en la cartera de la clienta que estaba siendo atendida en ese momento. Sacó una billetera y, a los pocos segundos, se retiraron.

Una cámara de seguridad registró la secuencia. Natalia envió el video a El Doce y Vos para escrachar a la ladrona.

“Además de los seis mil pesos, tenía documentos, tarjetas. Lo que más me dolió es un dije de oro con una foto que me habían regalado mis padres cuando me egresé, era un recuerdo que tenía de ellos”, indicó la joven de 30 años.

“Viralicé el video para escracharlos y que los capturen, me dijeron que estuvieron robando en otros lugares”, señaló. “Hice denuncia policial, pero no me pidieron el video, me dijeron que no les sirve”, agregó.

Fuente: eldoce.tv