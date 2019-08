Nothing on you es la canción que el británico y el cordobés comparten. Hace instantes se publicó el video.

Paulo Londra está teniendo un gran año. El trapero cordobés que es uno de los artistas más escuchados de Spotify y que se llevó dos Premios Gardel en la edición 2019 fue invitado meses atrás a colaborar con la canción Nothing on you de Ed Sheeran.

El inglés y el español se mezclan en esta canción pegadiza que hoy estrenó su video oficial.

