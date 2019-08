“Nos citaron para mostrarnos un Powerpoint”, señalaron desde el Frente de Todos, que se retiró del encuentro.

Quedan sólo 4 días para las elecciones PASO y aún el gobierno no entregó el código fuente del software de escrutinio que se utilizará el domingo, provisto por la empresa venezolana Smartmatic. De este modo, el oficialismo incumplió el pedido de la Cámara Nacional Electoral e incluso reconocieron que Smartmatic se niega a compartir el código fuente.

La negativa del gobierno se debe a que reconocen que el programa pertenece a la empresa Smartmatic y que por tanto no lo pueden entregar. “Dijeron que no lo van a poder entregar porque no es propiedad del Correo sino de la empresa Smartmatic; el Correo lo alquila” manifestó Jorge Landau, apoderado del PJ, a la salida de la reunión con el oficialismo.

Según la oposición, no se entregó el programa en sí y el código fuente necesario para auditarlo, sino simplemente un “tutorial” de cómo funciona. “El software no cumple con las exigencias de seguridad. Y no nos dieron lo que ordenó la justicia”, señaló el fiscal electrónico Eliseo Zurdo en compañia de la apoderada Patricia García Blanco, tras las reunión.

