La primera medalla panamericana en la historia del boxeo femenino llegó de la mano de Leonela. Tras imponerse en cuartos ante la peruana Fiorela Goicochea y en semi ante la colombiana Yeni Arias Castañeda, la cordobesa superó, por puntos, en la final a la brasileña Jucielen Cerqueira Romeu y se quedó con la medalla de oro en peso gallo.

Sobre la pelea, Leonela comentó: “Ya conocía a la brasilera. Teníamos muchos planes porque así como yo tengo filmados peleas y guanteos con ella, ellos también lo deben tener. Igualmente, no fue la pelea que quise pero lo importante es que apreté y fui para adelante y, en el momento que había que retroceder, lo hice”.

Leo se levantó hoy un poco engripada, con tos y dolor de garganta, pero eso no la tiró abajo en el día más deseado de los últimos meses. No obstante, habló sobre cómo vivió la pelea dentro del ring y por qué no fue lo esperado: “Creo que me faltó un poquito el aire. El pecho me jodía mucho pero más allá de eso, no me salieron las cosas. Me bloqueé un poco por los nervios pero escuche mucho al rincón. Después que terminó el segundo round sabía que tenía un 80% de la pelea ganada, así que en el tercero me tranquilicé un poco y preferí no arriesgar”.

Sobre el valor de esa medalla colgada en el pecho, Leonela expresó: “Ser campeona panamericana significa un montón. Apuntamos mucho a esto, entrenamos fuerte y la verdad que valió la pena”. Sin embargo, añora sus raíces y su ciudad natal: “La verdad que quisiera estar con mi familia ya, extraño un montón mi casa y mi gente”. Claramente la medalla va “a las manos de mi mamá”, afirmó.

Este viernes por la noche será el turno de Dayana. Su hermana mayor se enfrentará en la final de peso ligero con la brasilera Beatriz Soares Ferreira.