El excandidato a intendente de Desarrollo y Transparencia, Víctor Curvino, contó en su el terrible momento que vivió esta madrugada, cuando despertó con un ladrón al lado de su cama amenazándolo de muerte.

Relató lo sucedido en su perfil de Facebook:

“DESPERTARSE A LAS 4:00 hs Y ENCONTRARTE AL LADO DE LA CAMA CON UN CHORO QUE TE ESTÁ MIRANDO … “

Feo momento!

Mi preocupación fué Franchu, que estaba durmiendo conmigo, gracias a Dios no se despertó.

Ahora en frío y ante las amenazas de que me volaba la cabeza de un tiro no debí haber reaccionado, primero traté de calmarlo, le dije q le daría todo lo que tenía pero que por favor no despertara a mi hija, pero no se calmaba y gritaba, no queria q Franchu viviera ese momento.. Estaba bastante oscuro no veía si realmente portaba el arma, pero no pude quedarme a merced.

Cuándo me pidió que me tirara al piso boca abajo y me puso las manos para atrás para atarme, reaccioné pensando que no podría defender a mi hija, ahí me levanté y empezamos a pelear, pude empujarlo contra la TV y ahí salió corriendo, lo perseguí inconscientemente y nos agarramos de nuevo abajo, con sus gritos y amenazas dejé que se fuera corriendo, saltó la tapia de atrás y se fué.

Solo se llevó un bolso con documentación personal, papelerío, es lo de menos.

Cuándo regreso del patio a ver a mi hija, estaba junto con Fede ( uno de mis hijos, que se despertó escuchando los gritos). Gracias a Dios Franchu no se dió cuenta de lo sucedido.

Llamé a la POLICIA, a los 5 minutos estaban con los móviles en casa, unos maestros, la verdad los FELICITO por el rápido accionar, la buena predisposición y las ganas de ayudar.

Fuí a realizar la denuncia dejando a Franchu con mi madre, desde que me traslado de casa a lo de mi madre y desde ahí a la comisaría me informan que detuvieron al sujeto según la descripción que les dí.

Gracias muchachos!! Gran laburo de la Policia.

#HACIENDO CATARSIS

Qué tengan todos un lindo viernes”.

