Los concejales del período 2015-2019 se despidieron este jueves con una sesión extraordinaria que, como no podía ser de otra manera, se caracterizó por un fuerte enfrentamiento entre oficialismo y oposición. Y el tema, otra vez, fue Cotreco. Más precisamente el proyecto que elevó el intendente Esteban Avilés para aumentar escandalosamente el costo del servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz.

El debate se extendió por más de una hora. En resumen, la propuesta establece que el municipio comenzará a pagarle mensualmente a Cotreco 14.542.884,54 pesos (IVA incluido), retroactivo a abril.

Asimismo se le darán a la empresa 15.976.719,84 pesos para pagar “la deuda que surge como consecuencia del reconocimiento de variación de precios que ha sufrido el contrato”, desde diciembre 2018 a junio 2019.

La reelecta edila de Carlos Paz Unido, Soledad Zacarías (indicada como la próxima presidenta del cuerpo legislativo), defendió la postura del oficialismo y habló de la “razonabilidad del planteo”, más aun teniendo en cuenta el contexto inflacionario que atraviesa el país. “Debemos garantizar la continuidad del servicio”, dijo.

Walter Gispert (Frente Cívico), por su parte, advirtió que, “este cuerpo termina aprobando un aumento a Cotreco” y subrayó que, “la transparencia se ejerce, no se proclama”, en alusión a los cincos cinco pedidos de informe sobre Cotreco que el oficialismo no quiso tratar.

“No sabemos quién es el dueño de Cotreco, qué funcionario dijo que la empresa estaba en condiciones económicas de prestar el servicio y qué pasó con los cuatro llamados a licitación”, recordó.

Su compañero de bancada, Gustavo Molina, dijo que rechazó el aumento “porque el servicio es caro” y que el contrato “fue hecho a medida de la empresa”.

“Dejen de darle plata a Cotreco”, lanzó.

Ante esto, la concejala oficialista Mirtha Alessio (finaliza su mandato) le advirtió que, “cuide sus palabras”

“Gracias por las amenazas”, respondió Molina.

También desde CPU, Carla Livelli (reelecta) lamentó que el Concejo “no cambia en sus tratos, ni aun en la última sesión”.

“Es una falta de respeto hablar de que el contrato fue hecho a medida”, consideró Livelli y señaló que se le hicieron cambios que fueron aportados por la oposición.

Laura Orce (termina su mandato) justificó su voto en contra diciendo que, “el estudio de costos no está”. “Eso es lo que determina la razonabilidad o no del aumento. Como no tenemos esa información, no acompaño este proyecto”, aclaró.

Gispert insistió en la idea del contrato a medida, y advirtió que eso fue lo que dijo Avilés en el 2006 cuando era concejal y el intendente Carlos Felpeto, y que cuando tuvo que enviar un contrato para Cotreco “mandó el mismo”, al que solo le agregó un artículo que establece que la redeterminación de costos tiene que pasar por el Concejo.

“No me votaron para hacerle la gamba al poder, me votaron para controlarlo”, dijo Gispert y anticipó a los ediles electos (estaban presenciando la sesión Daniel Ribetti –Carlos Paz Despierta-, Melana y Carina Fernández –CPU-) que lo más probable es que “en dos meses estén tratando un nuevo aumento a Cotreco, porque el SURRBAC ha pedido una actualización salarial del 50%”.

Al final hubo un duro cruce entre Gispert y la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán (finaliza su mandato) por las acusaciones sobre la investigación que se hizo para esclarecer qué pasó con los llamados a licitación y si el contrato vigente fue hecho a medida para la empresa.

“El pliego fue votado por unanimidad. No fue un contrato hecho a medida”, opinó Roldan y acusó a Gispert de montar, una vez más, el “show Cotreco”.

Al ser aludido, Gispert volvió a pedir el uso de la palabra, lo cual le fue negado.

El punto se aprobó con seis votos (Roldán, Livelli, Zacarías, Alessio, Hugo Bustos y Marcelo Cuevas).

En contra votaron Gispert, Oscar Sequeira, Natalia Lenci y Laura Orce. Al momento de la votación estuvieron ausentes Molina y Omar Ruiz.

Balance 2018

Durante la sesión también se aprobó, por mayoría, el balance municipal 2018.

Resumen de la sesión

Pto. Nº148/2019: P.O. Modificar el artículo 3º de la Ordenanza Nº 1374, referida al ex Canal de Riego. DEM. A COM. DES. URB. AMB. Aprobado por mayoría 7-4 (Gispert, Molina, Sequeira, Lenci). Ausente (Ruiz)

Pto. Nº149/2019: P.O. Aprobar el modelo de convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A CO.TR.ECO SA., relacionado a la variación de costos. DEM. A COM. ECON. FINANZAS. Aprobado por mayoría 6-4 (Gispert, Sequeira, Lenci, Orce) Ausente (Molina, Ruiz)

Pto. Nº152/2019: P.O Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir modelo de convenio con la empresa Marea S.R.L. DEM. A COM. IRA. Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: Ruiz)

Pto Nº 153/2019: P.O. Aprobar Convenio Marco de adhesión al Programa de Radicación de Médicos en el interior Provincial. DEM. A COM. IRA. Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: Ruiz)

Pto. Nº 155/2019: P.O. Aprobar el modelo de Convenio de Colaboración a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Dirección Nacional de Vialidad. DEM. A COM. IRA. B7

Aprobado por unanimidad de los presentes (Ausente: Ruiz)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº116/2019: P.O. Cuenta General del Ejercicio 2018. APROBAR SIN MODIFICACIONES. 2ºlectura. Aprobado por mayoría 7-4 (Gispert, Molina, Sequeira, Lenci). Ausente (Ruiz)

La Jornada / Villanos Radio